新华社布鲁塞尔1月25日电 题：剑指俄罗斯 北约大规模军演加剧地区紧张对立

新华社记者张章 李骥志

北约日前启动冷战结束以来最大规模的军事演习。分析人士指出，北约举行规模空前的军演剑指俄罗斯，既是要为在战场上受挫的乌克兰打气，也是要渲染所谓“俄罗斯威胁”以说服北约国家民众支持扩军备战。此举挑动阵营对抗，不利于地区和平安全。

北约大秀肌肉

此次演习代号为“坚定捍卫者2024”，于1月24日启动，将持续到5月31日。

据北约发布的信息，此次军演已筹划数年，是1988年以来北约举行的最大规模军演，将有来自北约31个成员国以及伙伴国瑞典的约9万名军人参加，参演装备包括航空母舰、驱逐舰等50多艘舰船，80多架战斗机、直升机、无人机等飞行器，以及133辆坦克和533辆步兵战车等1100多辆作战车辆。

此次军演将由一系列国别演习和多国联合演习组成，地点涵盖北美到北约东翼的广大地区。北约欧洲盟军总司令克里斯托弗·卡沃利称，北约“将演示从北美跨大西洋调动部队来加强欧洲-大西洋地区的能力”。

意在压俄挺乌

北约此次大规模军演明显针对俄罗斯。北约称，此次军演是首次落实去年北约维尔纽斯峰会通过的“地区防御计划”。该计划把俄罗斯与恐怖主义列为北约受到的两大威胁。俄总统新闻秘书佩斯科夫25日说，北约此次军演规模空前，“他们并不遮掩演习是针对谁”。

同时，此次军演在俄乌战场上乌军反攻受挫、西方国家表现出“援乌疲劳症”的背景下举行，也被认为有给乌克兰打气的意图。

俄罗斯科学院普里马科夫世界经济与国际关系研究所研究员维克托·米津说，北约此次军演意在向俄施压，这与乌克兰去年对俄反攻受挫密切相关。俄罗斯独联体国家研究所专家亚历山大·杜查克认为，北约想通过战争宣传让西方民众继续支持他们的政府向乌克兰提供军事援助。

不过分析人士指出，北约通过军演威慑俄罗斯并不会对俄乌战场造成实质性影响。美国前外交官、兰德公司兼职高级研究员威廉·考特尼说，面对冷战结束以来北约最大规模的军演，俄罗斯在观察，但并不恐慌。

挑动阵营对抗

此次军演开始前，北约军事委员会主席罗布·鲍尔于18日声称，北约国家及其民众需要为未来20年内可能与俄罗斯发生军事冲突做准备。

分析人士认为，北约不断渲染“俄罗斯威胁”和未来与俄罗斯可能的战争，目的是为北约东扩、北扩制造借口，并让成员国民众愿意支付更多军费和参军入伍。

俄罗斯外交部副部长格鲁什科批评说，此次北约大规模军演是西方对俄“混合战争”的又一组成部分，标志着北约重回冷战时对抗俄罗斯的模式。

从此次军演的安排来看，主要演习地点包括所谓“受俄袭击风险最大”的波罗的海三国和波兰、罗马尼亚等北约东翼国家，以及增援部队的枢纽德国。北约此举看似是为其东翼国家提供安全保障，但美国布鲁金斯学会高级研究员迈克尔·奥汉龙认为，此次演习不太可能给北约成员国特别是东翼国家的安全环境带来多大改变。

分析人士指出，北约采取的阵营对抗措施无法解决成员国安全关切，反而会加深欧洲国家与俄罗斯之间敌意，让整个地区的安全局势更加恶化。（参与记者：耿鹏宇、邓仙来）

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