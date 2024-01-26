人民网北京1月26日电 （冯雨欣、刘动）今年是意大利旅行家马可·波罗逝世700周年，由意大利驻华大使馆主办的“马可·波罗逝世700周年”系列纪念活动25日在京拉开序幕，中意各界100余名嘉宾参加了活动。

意大利驻华大使馆主办的“马可·波罗逝世700周年”系列纪念活动开幕式现场。人民网 刘动摄

“马可·波罗是东西方对话中最具代表性的人物之一，至今仍彰显着意大利与中国文化交流的深度。”意大利驻华大使安博思在活动现场发表致辞时表示，《马可·波罗游记》在加深人们对东方的了解和好奇心方面，发挥了至关重要的作用。古丝绸之路不只是一条贸易之路，更是知识的载体，促进了遥远世界之间文化、科学和艺术之间的重要交流。“马可·波罗通过他的旅程和游记，开拓了更广阔，更开放的世界观，促进了相距遥远的文明间的相互了解。”

提到马可·波罗对于中意关系的重要性，安博思认为，马可·波罗已成为中意友好关系重要的组成部分，他在数世纪以来将我们联结，是加强两国现有关系，促进未来对话的重要标志。“在全球化各国日益紧密联系的背景下，他所留下的遗产，对于应对当今各种国际挑战具有更加显著的意义。”

意大利驻华大使安博思在“马可·波罗逝世700周年”系列纪念活动开幕式上发表致辞。人民网 刘动摄

“没有对话就没有合作。”安博思表示，为中意交流做出积极贡献的两国专家和学者堪称“当代马可·波罗”，他们积极促进了两国之间的对话和相互理解，为构建一个更加包容和多元的文化环境做出了贡献。

今年是马可·波罗年，在意大利外交与国际合作部的支持下，中意两国将在文化交流层面举办更多丰富多彩的活动。安博思介绍，这些活动涉及电影、文学、科学、舞蹈和音乐等多个领域。据他透露，今年夏天将在北京中华世纪坛艺术馆举办展览《马可·波罗游记，东西方早期全球化时代的一面镜子》，该展览致力于展示中国和欧洲的文化，并将在中国其他城市开展巡回展出。“我希望通过这些活动，能够弘扬和宣传马可·波罗这位著名探险家的多面形象，并进一步扩大与中国的联系与合作。”

安博思希望系列纪念活动能够为推动中意文化交流提供契机，从而进一步促进中意双边关系发展。“2024对于意中合作将是极为重要的一年。在马可·波罗逝世700周年，同时也是意中全面战略伙伴关系建立20周年之际，我们将通过一系列丰富的活动来加强和深化两国悠久的历史关系。”

“马可·波罗逝世700周年”系列纪念活动开幕式与会嘉宾。人民网 刘动摄

当天的纪念活动还放映了电视剧《马可·波罗》的第一集。该剧由意大利广播电视公司（Rai）创作，朱利亚诺·蒙塔尔多（Giuliano Montaldo）执导。该剧共8集，以其卓越的历史呈现和史诗般的叙述，生动地讲述了马可·波罗的生平故事。

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