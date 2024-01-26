人民网里约热内卢1月24日电 （记者宋亦然）帕拉马里博消息：当地时间1月24日晚，中国驻苏里南使馆举办援外培训学员联谊会。中国驻苏里南大使韩镜、苏农牧渔业部常务秘书拉姆基森辛出席并致辞。苏外交部、自然资源部高级官员，2023年赴华参加培训和考察的苏政府、议会和媒体代表等200余人参加活动。

中国驻苏里南大使韩镜发表致辞。中国驻苏里南大使馆供图

韩镜在致辞中表示，近年来，中方已累计为苏方培训数千人，仅2023年就有300余名苏方官员、专家学者前往中国参加短期培训和考察项目，培训范围覆盖基础设施、农牧渔业、资源开发、医疗卫生、脱贫减贫、气候变化等苏经济社会发展的关键领域。“希望中方举办的各类培训项目能为苏政府官员和社会各界提供切身实地了解中国的窗口，搭建提升个人能力、助力苏社会发展的平台，进一步深化双边务实合作。”韩镜说。

苏农牧渔业部常务秘书拉姆基森辛代表农牧渔业部部长瑟丁出席活动并宣读致辞。拉姆基森辛对中方长期支持苏经济社会发展、提供多领域培训机会表示感谢。“中国拥有先进的农业技术和专业知识，并通过培训帮助苏里南提高农业生产力、保障粮食安全、实现农业现代化和可持续发展，”拉姆基森辛说，“希望苏方学员善用中方提供的培训交流机会，为促进苏经济社会发展、推动两国友好合作贡献力量。”

学员代表对有机会赴华学习参访深表感谢，并热情了分享在华培训考察经历。他们高度赞扬中国高质量发展成就，强调亲身赴华不仅让他们学习了知识、开拓了眼界，更彻底打破了被虚假信息误导产生的刻板印象。学员代表一致认为，中国的飞速发展拓展了发展中国家实现现代化的途径，为苏里南等国走符合本国国情的道路提供了经验和借鉴。

参会成员还共同观赏了“一带一路”宣传片和学员在华期间拍摄的照片视频，并取阅现场摆放的《共同梦想》“一带一路”故事丛书、《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》等书籍。

与会成员合影。中国驻苏里南大使馆供图

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