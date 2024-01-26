新华社北京1月26日电 题：中瑙复交对瑙鲁国家和人民具有重要意义——访瑙鲁外长安格明

新华社记者马卓言

1月24日，中国和瑙鲁签署复交联合公报，两国即日起恢复大使级外交关系。瑙鲁外长安格明在复交仪式后接受记者采访时表示，同中国复交对瑙鲁国家和人民具有重要意义，瑙方很高兴能站在历史正确的一边，期待两国关系的光明前景。

“承认一个中国原则并同中国复交，是瑙鲁政府基于国家利益和人民意愿，经过深思熟虑作出的决策。”安格明说。

安格明表示，世界上没有一个国家甘于落后，瑙鲁不愿在和平发展的潮流中掉队。他说，当今世界格局已经发生了深刻变化，中国成长为世界第二大经济体，在过去几十年里取得了前所未有的发展成就，与许多国家结成合作伙伴关系，为全球发展事业提供了有力支持，国际影响力不断扩大。

“我们看到这种伙伴关系为许多国家发展带来助益，我们也希望参与其中。”安格明说，国家无论大小、贫富、强弱，中国一律平等对待，在公平互利的基础上开展友好合作，这是中国外交的历史传统，也体现了中国的大国风范。

作为一个太平洋岛国，瑙鲁深受气候变化影响，面临海平面上升、土地遭侵蚀、饮水危机加重等挑战。安格明表示，瑙鲁的发展需要伙伴国家的帮助，中国的一系列全球性倡议超越了地域局限，以务实合作推动解决发展难题，对解决瑙鲁人民面临的困境有着积极影响。

“中国提出共建‘一带一路’倡议，灵感来源于古老的丝绸之路。”安格明告诉记者，在瑙鲁议会就是否同中国复交的问题展开辩论时，他列举了共建“一带一路”倡议提出以来取得的丰硕成果，向与会人员讲述这一重大倡议为共建国家带来的诸多变化。

“在我看来，共建‘一带一路’是双向的、双赢的、互利的。”安格明说。

当前，仍有极少数国家因为各种原因与台湾地区维持着所谓的“邦交”关系。安格明认为，坚持一个中国原则是不可阻挡的历史潮流，瑙鲁很高兴能站在历史正确的一边。“这些国家也需要改变，改变是为了美好的生活，改变是为了自身的发展，改变是为了共同的未来。”

中国和瑙鲁虽然在地理上远隔重洋，但两国人民之间的友谊源远流长。中餐在当地广受欢迎，春节在当地知名度颇高，艾沃港码头、光伏发电、储能系统等中国企业参与建设的一系列民生改善项目如火如荼地开展，为两国合作带来光明前景。

虽然是第一次访华，中国人民的热情却让安格明有了“老友重逢”的感受。此次来访看到中国发展取得的巨大成就，让安格明印象深刻，也愈发坚定了他推动两国开展合作的决心。

安格明表示，在中国农历新年即将到来之际，中瑙恢复外交关系让人欣喜，瑙方期待两国关系迎来光明的未来。

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