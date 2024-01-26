香港特区政府教育局局长蔡若莲参观英国教育科技展看望参展师生。人民网记者 邢雪摄

人民网伦敦1月25日电 （记者邢雪）当地时间1月25日，香港特区政府教育局局长蔡若莲参观了英国教育科技展BETT Show，了解不同参展机构展示的教育科技和创新方案，与参展香港师生及业内代表交流，向各界人士介绍在数字时代培养人才的经验。

香港共有30多所中小学超过200名师生参与本届展览，展出他们在STEAM（科学、科技、工程、艺术和数学）和编程教育的作品。蔡若莲与香港师生交流，了解他们设计展品的理念。她表示十分欣赏学校在教学上积极应用创新科技，师生参与展览既可增广见闻，亦可与其他地区展示香港学校在创科教育方面的成功经验。参展的师生也热情欢迎蔡若莲的到来，孩子们充满自信地向她介绍了自己的创意作品，蔡若莲表示，孩子们的作品一方面充满了科技和想象力，另一方面也具备人文关怀，这一点让人欣喜。

其后，蔡若莲与来自香港和英国的教育界、教育科技企业的业界代表进行了深入讨论与交流。她向与会人士介绍香港教育的最新发展及优势，包括发展香港成为国际教育枢纽，以及如何在数字时代培养人才，以应对科技快速转型和变革所带来的挑战和机遇。

蔡若莲表示，科技已成为人类日常生活不可或缺的一部分，利用科技在教育领域的潜力已成为世界趋势。香港特区政府投入大量资源，推行全面策略，促进电子学习，利用资讯科技提升学与教学成效。

她强调培养数字时代的人才，不仅是让学生了解当下科技的发展，为未来做好准备，还启发他们创新创意的兴趣和能力。同时，政府会继续支持专上院校进行高质素的研究和国际交流，拥抱人工智能带来的机遇，装备年轻一代应对未来的挑战。

蔡若莲在接受记者采访时也表示，如今无论是人才引进还是校际交流，香港都与共建“一带一路”国家有诸多合作，希望以此加强香港教育的国际化与多元化，增加学生的全球视野。另外, 香港特区政府计划在未来五年内，资助大学的学生当中有35%修读STEAM 学科，加大了各国人才在香港接触相关优质教育的机会。

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