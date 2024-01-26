人民网布鲁塞尔1月26日电 （记者牛瑞飞）香港科技大学（广州）和比中经贸关系委员会25日在布鲁塞尔共同举办中国-欧盟高等教育圆桌会议，主题为重塑研究型大学生态。该活动旨在汇聚来自教育、学术、产业、政府和非盈利机构的思想领袖，分享他们对重塑更具活力的研究型大学生态系统的见解和建议。

三十余位来自欧盟机构和国际组织，以及比利时、德国、法国、瑞典、希腊和塞尔维亚等10余个欧洲国家的重磅嘉宾与香港科技大学代表团成员坦诚分享观点，深入探寻合作机遇。会议由比中经贸关系委员会主席德威特主持。

香港科技大学（广州）创校校长倪明选表示，欧洲以其悠久的大学历史和卓越的学术传统而闻名，而中国的高等教育事业正迅速发展，中欧的研究型大学在促进知识和人才双向流动以解决全球挑战方面发挥着至关重要的作用。“在中欧正准备重启人文交流机制背景下，这场由我校和欧洲合作伙伴共同商议制定议程和议题的学术交流活动很有意义。”倪明选说。

与会嘉宾围绕大学如何在复杂严峻的全球挑战中发挥自身作用、中欧大学之间如何深化合作，更加紧密地合作共赢等议题，结合自身经验，给出了内容丰富且极富见地的观点。

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