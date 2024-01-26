中方和菲方特邀嘉宾出席开业仪式。人民网记者 樊帆摄

人民网马尼拉1月26日电 （记者樊帆）1月25日，马尼拉中国签证申请服务中心正式开业，中国驻菲律宾大使黄溪连出席开业仪式并讲话。菲律宾总统中国事务特使许智钧、副外长多明戈分别致辞。菲外交部和移民局官员、马尼拉市政府行政官洪英钟和马卡蒂市警察局长库蒂约格等市政府代表、菲华各界代表以及当地媒体记者等参加开业仪式。

黄溪连代表使馆热烈祝贺签证中心开业。他表示，菲民众赴华热情和签证需求连年增长，为进一步便利双边人员往来，决定设立签证申请中心。新的一年，我们期待中菲双方相向而行，不断释放稳人心、增信心的利好信息，多出台促交流、利往来的积极措施，为两国深化各领域友好合作注入新的正能量。

许智钧表示，签证申请中心的开业是一个重要的里程碑，是中菲两国不断密切人文交流与人员往来的见证，反映了双方加强合作、增进相互了解的共同愿景，将为促进中菲旅游文化交流和商业合作发挥积极作用。他鼓励更多菲公民借此机会前往中国观光、寻找商机。

多明戈副外长祝贺签证中心开业并表示，中国签证申请中心的先进设备给我留下深刻印象，中方的先进系统和经验更值得菲方学习。签证中心的开业将为菲公民访华提供更多便利，菲方始终致力于增进双边人员往来，也将为吸引更多中国客人来菲继续努力。他还在黄溪连陪同下，作为“首位申请人”亲自体验了签证申请流程并对舒适高效的窗口服务连连称赞。

在海外签证申请需求集中的国家设立签证申请中心，是国际上的通行做法，很多国家在菲律宾都已设立了签证申请中心。中国目前已在全球52个国家开设100家签证申请中心，拥有完善的管理制度和丰富的运营经验。马尼拉中国签证申请服务中心作为依照菲律宾法律注册、运营的商业机构，受中国驻菲律宾大使馆委托，严格按使馆要求受理签证申请。同时，签证中心高度重视数据安全问题，采取多种措施保护申请人的个人隐私，使馆依规严格履行对签证中心运营的全面监管。新开业的中国签证申请服务中心位于菲律宾马尼拉首都区马卡蒂市阿亚拉大道6762号高尚广场6楼。

(责编：王禹蘅、常红)