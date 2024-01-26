人民网迪拜1月25日电 （记者管克江）1月22日下午，摩洛哥首都拉巴特老城，大红灯笼挂满手工艺街，生肖彩灯吸引民众目光。“我宣布，2024摩洛哥‘欢乐春节·中国庙会’开幕！”中国驻摩洛哥大使李昌林话音刚落，大幅春联从天而降，五色彩纸洒满现场。2024摩洛哥“欢乐春节·中国庙会”活动正式拉开帷幕。

此次活动由中国文化和旅游部、中国驻摩洛哥大使馆主办，陕西省文化和旅游厅、成都市文化广电旅游局、拉巴特中国文化中心共同承办，并得到了摩洛哥省长协会、拉巴特-萨累-肯尼特拉大区政府、摩洛哥各国人民友好合作协会等摩方机构的大力支持。

活动场地位于著名景点乌达雅堡旁的手工艺街，这里汇集了充满摩洛哥特色的各种传统手工艺店铺。来自中国陕西、成都两地的非遗技艺展示、美食品鉴、民乐和舞蹈快闪演出，更增浓郁的文化氛围。

参加开幕式演出的西安外事鼓乐团首先以一首热情奔放的《民乐有嘻哈》迅速点燃了现场的氛围，摩洛哥当地乐团以一曲摩洛哥民歌《夕阳》回应。随后，中国艺术家们演奏起摩洛哥歌曲，摩洛哥艺术家们则演绎了中国民歌。现场来宾情不自禁地随着音乐合唱起自己家乡的名曲，余音绕梁久久不绝。

李昌林在致辞中介绍了中国龙年春节的重要象征意义和深厚文化内涵。他说，中摩文化源远流长，此次活动见证了中摩文化的精彩相遇，在为中摩民众带去龙年新春美好祝福的同时，也将进一步加深两国人民间友谊和相互理解，更好地促进中摩民心相通，推动双边关系迈上新台阶。

摩洛哥省长协会主席、拉巴特省长德尔维什表示，摩中人民相聚拉巴特老城共庆中国龙年春节，对促进摩中文化交流互鉴、推动两国战略伙伴关系有着重要意义。

据介绍，2024摩洛哥“欢乐春节·中国庙会”将延续一周。

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