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王毅出席庆祝中法建交60周年招待会

2024年01月26日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月25日电  （记者龚鸣、刘玲玲）1月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在京出席庆祝中法建交60周年招待会。嘉宾们首先聆听了习近平主席和马克龙总统的视频致辞。

　　王毅说，两国元首高度评价中法建交的重大意义和走过的光辉历程，擘画了下一个60年中法关系发展的宏伟蓝图，为双方今后的努力指明了方向、注入了动力。中法都是自信自立的民族，都是古老常新的文明，都是有全球担当的大国，这奠定了中法关系合作共赢、交流互鉴、携手前行的基调和底色。中法没有地缘政治矛盾，没有根本利害冲突，有的是独立自主、敢为人先的精神共鸣，是两大文明之间的相互欣赏、彼此吸引。在推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化上，中法具有高度战略契合和广泛共同利益。

　　王毅表示，作为联合国安理会常任理事国和独立自主大国，中法理应秉承优良传统、展现责任担当，引领中欧关系行稳致远，为世界和平发展进步作出更大贡献。要继续做向上向善的力量、真诚互信的朋友、互利互惠的伙伴、交流互鉴的典范。

　　法国驻华大使白玉堂代表法方致辞，表示法方将共同落实好两国元首重要共识，延续双边关系积极势头，谱写新时代两国友好新篇章。

　　招待会由中国人民对外友好协会和法国驻华大使馆共同举办，两国各界友好人士200余人出席。

　　《 人民日报 》（ 2024年01月26日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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