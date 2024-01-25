人民网马尼拉1月25日电 （记者樊帆）25日，中国驻菲律宾大使黄溪连出席马尼拉中国签证申请中心开业仪式。活动结束后，黄溪连现场接受CNN Philippines、GMA、News 5电视台、《马尼拉时报》、菲律宾人民电视台等媒体联合采访，就台湾、南海等问题回答记者提问。

CNN Philippines电视台记者问，马科斯总统在接受媒体采访时就其涉台言论作出澄清，您对此有何评论？

黄溪连表示，我们注意到马科斯总统所作澄清。马科斯总统重申坚持一个中国政策，并强调“台湾是中国的一个省”，菲律宾不支持“台独”。我们对此表示欢迎和赞赏。

GMA电视台记者询及，菲防长日前表示将加强外部防御，寻求在菲专属经济区内开发油气资源，同时谴责中方对菲渔民在黄岩岛捕鱼的激烈反应。您对此有何看法？

黄溪连表示，中菲两国元首一致同意，双方应通过友好协商妥善管控分歧。不久前，中菲双方在上海召开南海问题双边磋商机制（BCM）第八次会议，双方一致认为保持沟通对话对维护海上和平稳定至关重要，同意继续通过友好协商妥善管控涉海分歧。我们双方在处理涉海问题时，应当遵循两国元首的战略指引和重要共识，落实BCM会议共识，通过友好协商妥善管控涉海矛盾分歧，而不是听从个别官员的表态。希望菲方与中方相向而行，推动海上局势早日降温企稳。

黄溪连并表示，在菲设立中国签证申请中心同样也是落实两国元首重要共识的具体举措，相信将有利于促进两国人员往来，增进相互了解、深化经贸人文等各领域合作。

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