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新华鲜报丨第183个！中国与瑙鲁复交 朋友圈再扩大

2024年01月25日17:10 | 来源：新华网
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新华社北京1月25日电 题：第183个！中国与瑙鲁复交 朋友圈再扩大

新华社记者刘华、孙奕、马卓言

签字、握手、换文……1月24日，北京钓鱼台国宾馆12号楼内温暖如春，中国、瑙鲁两国政府代表在这里签署中瑙关于恢复外交关系的联合公报。至此，中国建交国增至183个，朋友圈再次扩大。

这个新朋友是个怎样的国家？有着怎样的风貌？

太平洋岛国瑙鲁位于赤道以南约42公里处，为一个椭圆形珊瑚岛，素有“天堂岛”之称。蓝天白云、椰林树影、水清沙幼……据首批抵达这里的新华社记者描述，瑙鲁很美，美得纯净，美得天然。当然，瑙鲁还有一个特点，就是“小”——陆地面积21.1平方公里、人口约1.3万、不到一小时就可开车环岛一周……

此次来华签署联合公报，是瑙鲁外长安格明生平第一次访问中国。“我在中国完全被震撼到了，被这个国家的经济、韧性和力量，及被中国人民的热情所震撼。”面对中国记者，安格明外长坦言。

本月15日，瑙鲁政府宣布与台湾地区全面“断交”，寻求同中国复交。相关决议在瑙鲁议会全票通过，议会全体成员起立表达支持。在北京，安格明专门向中方提及这一细节。“这充分证明，这一决策是正确的，是得人心的，符合瑙鲁的根本利益。”他说。

2016年，冈比亚、圣多美和普林西比；2017年，巴拿马；2018年，多米尼加、布基纳法索、萨尔瓦多；2019年，所罗门群岛、基里巴斯；2021年，尼加拉瓜；2023年，洪都拉斯；2024年新年伊始，瑙鲁……

近些年来，已有11个国家先后同中国建交、复交。这再次向世界昭示，坚持一个中国原则是不可阻挡的历史大势。

中国历来主张大小国家一律平等，致力于同所有国家建立和发展友好合作关系。在同太平洋岛国交往过程中，中国同地区各国始终平等相待、互利共赢，深受各国人民欢迎。

目前，一些中资企业承建的项目已落地瑙鲁，不仅为当地带来先进技术和就业机会，也拓展了瑙鲁与世界的互联互通，提升了当地的可持续发展能力。

据了解，在这个太平洋岛国，中国元素并不少。中国春节在当地颇有知名度，中国传统舞龙表演也有不少瑙鲁“粉丝”；糖醋排骨、白切鸡、水煮鱼等中餐佳肴，是不少瑙鲁当地人聚餐的佳选。安格明告诉记者，自己就是先学会使用筷子，后来才学会用刀叉的。

“中国言必信、行必果，已赢得了瑙鲁人民的心。”安格明对未来充满期待，“瑙中复交必将使两国友好的涓涓溪流持续汇聚成广阔海洋。”

(责编：崔越、刘慧)

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