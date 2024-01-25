新华社开普敦1月25日电（记者王雷 王晓梅）南非开普敦在最新公布的全球最佳城市榜单上排名第二，仅次于纽约。

在世界知名城市生活杂志《TimeOut》23日公布的“2024年全球最佳城市”榜单上，前十名分别是纽约、开普敦、柏林、伦敦、马德里、墨西哥城、利物浦、东京、罗马、波尔图。中国的北京和香港分别排在榜单第27名和第49名。

《TimeOut》杂志在其网站上说，它对全球数以千计的城市居民以及上百名游历丰富的旗下记者和编辑进行了调查，并综合考量了各大城市的文化、饮食、夜生活、整体幸福感和美丽程度等，评选出目前50座全球最佳城市排行榜。

《TimeOut》杂志为开普敦给出的入选理由包括美丽的自然风景、多元的文化内核、跌宕起伏的历史、充满活力的创新氛围以及丰富多彩的展会活动等。它说，开普敦在各方面的得分都很高，且100%的受访当地居民认为开普敦是一座美丽和令他们感到幸福的城市。

开普敦市长希尔-刘易斯24日发表声明说，他对开普敦入选2024年全球最佳城市榜单表示欢迎，认为这将进一步促进该市旅游业发展，市政府也在努力确保开普敦未来成为更好的旅游目的地。

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