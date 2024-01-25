新华社长春/莫斯科1月25日电 通讯｜新中国第一座高山滑雪场讲述中俄“冰雪”友谊故事

新华社记者王昊飞 张骁 黄河

俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州首府叶卡捷琳堡地处亚欧分界线附近，中国吉林省通化市位于中国东北部边陲，两地相距4000多公里。60多年前，一名来自叶卡捷琳堡的苏联退役滑雪运动员，来到通化，帮助建造新中国第一座高山滑雪场，留下一段中俄“冰雪”友谊的佳话。

万峰通化滑雪度假区位于通化市东昌区金厂镇，其前身金厂滑雪场是新中国第一座高山滑雪场。记者日前来到这里，当地最低气温已跌破零下20摄氏度，度假区里滑雪爱好者云集。近山巅的高级雪道不远处，一台已弃用的老式缆车见证了曾发生在这里的一段中俄冰雪运动交流故事。

“现在这座滑雪场的前身是由苏联运动员瓦西里·纳吉宾帮我们规划建造的，他当年还教过我们滑雪。”今年79岁的通化越野滑雪队退役队员宋诚珉回忆说：“当时咱们的滑雪运动比较落后，苏联运动员带来了先进理念。他指出了我们的技术问题，教大家具体怎么改进、提高。”

纳吉宾生于1908年，1938年至1946年间多次参加全国锦标赛并3次夺冠，是苏联越野滑雪功勋运动员。退役后，他在斯维尔德洛夫斯克体育技术学校（现俄罗斯乌拉尔国立体育大学叶卡捷琳堡体育学院）任教，1987年去世。

20世纪50年代，纳吉宾公派赴华交流，当时新中国滑雪运动尚在起步阶段，通化正是起点城市之一。当时雪场空白亟待填补，技术水平亟需提升。据资料记载，1958年2月，纳吉宾专程赴通化勘选雪场位置。“当时选了好几个地方都没看中，后来到金厂镇就看中了。”宋诚珉说，这里冬季的环境用现在的专业评价叫“静风粉雪”。

“当年春天就开始施工建设，1960年投入使用，取名为金厂滑雪场。”通化市冬季运动管理中心主任宋吉连介绍说，此后这座滑雪场培养了不计其数的全国冠军、亚洲冠军和冬奥会参赛选手，为中国冰雪运动发展奠定了非常关键的基础。

帮建雪场、帮扶技术，纳吉宾的专业与热心受到学生们的一致称赞。“他的到来推动中国滑雪运动前进了一大步。”宋诚珉说。

纳吉宾的通化之行让很多中国朋友至今念念不忘。但在叶卡捷琳堡，了解这段往事的人却不多。“他是一个非常谦虚、低调的人，我也只是在一次会议上偶然听到他提起这段经历。”纳吉宾的同事亚历山大·本科夫说，“很高兴中国人民没有忘记他。”

乌拉尔国立体育大学叶卡捷琳堡体育学院现任院长伊戈尔·萨佐诺夫说，纳吉宾是个勤奋、热情又具有专业精神的人，学院为他的中国之行感到骄傲。

数十年光阴流转。金厂滑雪场由于区域规划、设备老化、人才调整等原因，在20世纪末陷入沉寂，而北京冬奥会的成功申办又让它焕发了新生机。2021年12月，在其原址基础上升级扩建的万峰通化滑雪度假区正式开门迎客，实现了新中国第一座高山滑雪场的“重装绽放”。

2023/2024雪季以来，中国东北冰雪旅游持续升温为国际“顶流”。“历史渊源让万峰通化滑雪度假区成为中国冰雪市场的独特存在。”吉林万峰实业有限公司董事长张春雨说，开业以来的雪季里，度假区不断升级设施、细化服务、丰富活动，已接待游客70多万人次，今年春节期间有望再创新高。

“今年是中俄建交75周年。这座雪场是两国冰雪运动交流的见证者，更是两国人民深厚友谊的见证者。”张春雨说，“我们随时欢迎纳吉宾的亲友到通化来感受冰雪事业的发展，共叙双方友谊，他们永远是这座雪场最珍贵的客人。”

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