这是1月24日拍摄的加沙边境以色列一侧的以军部队。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

新华社开罗1月24日电 综合新华社驻外记者报道：以色列军队22日起对加沙地带南部城市汗尤尼斯发动大规模攻击，已造成数百人死亡，许多人逃离家园，联合国有关机构在当地设施也遭袭。目前，以方攻击仍在继续，短期内冲突双方停火依旧无望。

以军24日发布战况通报说，以军在汗尤尼斯地区的军事行动仍在继续。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当天发布的数据显示，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成210人死亡、386人受伤。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）加沙事务主管托马斯·怀特24日说，近东救济工程处位于汗尤尼斯的一处培训中心当天遭袭后起火，造成至少9人死亡、75人受伤。

22日以来，以军和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员在汗尤尼斯地区展开激烈战斗。目击者说，由于以方持续不断地轰炸，当地居民处于恐慌状态，数千人前往加沙中部地区避难。

加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉日前发表声明说，以军轰炸地点主要位于汗尤尼斯西部地区，当地仍有不少伤者无法得到救援。汗尤尼斯市纳赛尔医院手术室已无法接收更多伤员。

双方持续冲突也导致以军人员伤亡。以色列国防军发言人23日说，21名以军预备役士兵22日在加沙地带的一次战斗中身亡。据以色列媒体统计，这是新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的单日最高死亡人数。

这是1月24日拍摄的加沙边境以色列一侧的以军部队。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

此前有媒体报道，在卡塔尔斡旋下，以方与哈马斯正在进行的停火谈判“取得进展”，双方有望实现一定期限的停火，条件是哈马斯释放扣押的以色列人，以方释放关押的部分巴勒斯坦“安全囚犯”以及同意对加沙地带开展人道救援等。

然而，以色列总理内塔尼亚胡21日晚发表视频声明说，他“完全拒绝”哈马斯用释放被扣押人员为条件换取结束冲突的要求。此前一天，以总理办公室发布声明，否认内塔尼亚胡曾向美国总统拜登承诺存在建立巴勒斯坦国的可能性。内塔尼亚胡在与拜登的通话中重申了他的一贯立场，即消灭哈马斯后，以方必须保持对加沙地带的全面安全控制，以确保加沙地带不再对以色列构成威胁。

联合国秘书长古特雷斯23日在安理会巴以问题高级别会上讲话时指出，“两国方案”是巴以冲突得以持久解决的唯一出路。以色列领导人拒绝“两国方案”、否认巴勒斯坦人的建国权，将激化对立、无限期延长已对世界和平与安全构成重大威胁的巴以冲突。

联合国世界粮食计划署（世粮署）23日表示，自新一轮巴以冲突爆发以来，援助很难顺利运抵有需要的地方。世粮署中东地区事务新闻官员阿比尔·埃特法说，在加沙地带，超过50万人面临灾难性的食品不安全困境，饥荒风险与日俱增。

新一轮冲突爆发以来，以色列政府在国内也面临越来越大的停火压力。24日，数千名以色列妇女走上街头，手举“停止流血!”“立即达成协议!”等标语，敦促政府签署停火协议，让被扣押人员得到释放。

加沙地带卫生部门24日发布的数据显示，去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.57万人死亡、逾6.3万人受伤。（参与记者：陈梦阳、柳伟建、吕迎旭、王卓伦、张天朗）

(责编：燕勐、刘叶婷)