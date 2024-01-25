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国际观察｜多重因素助推去年国际金价“狂飙”

2024年01月25日15:13 | 来源：新华网
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　　新华社芝加哥1月24日电　题：多重因素助推去年国际金价“狂飙”

　　新华社记者徐静

　　在投资者避险情绪升高、地缘政治局势紧张及全球央行增持黄金等因素推动下，2023年黄金表现出色，国际现货黄金价格上涨逾13%，创下2020年以来最大年度涨幅。市场人士预计，在地缘政治风险上升、美国大选等因素影响下，2024年国际金价或仍有上行潜力。

　　去年上半年，为应对通胀，西方主要央行继续加息，美欧紧缩货币政策给全球金融系统埋下巨大隐患。2023年3月，美国硅谷银行、签名银行、银门银行接连关闭；当月，美国银行业风险外溢导致瑞士信贷银行陷入危机，最终被瑞银集团收购；5月，美国第一共和银行也被监管机构接管。欧美金融业风险推升市场避险情绪，激活黄金避险属性。

　　去年下半年，全球经济增长放缓，通胀有所缓和，美联储等主要央行放缓加息步伐或暂停加息，市场降息预期升温，推动金价继续上涨。

　　与此同时，2023年地缘政治紧张也助推金价走高。乌克兰危机尚未平息，去年10月巴以新一轮冲突爆发。作为传统避险工具，黄金受到追捧，金价随之攀升。

　　面对世界经济增速放缓、地缘政治局势紧张、美国联邦政府债务规模持续扩大等不确定因素，全球央行2023年纷纷增持黄金。世界黄金协会公布的数据显示，2023年前三个季度，全球央行购买了创纪录的800吨黄金，同比增长14%。

　　今年以来，纽约商品交易所黄金期货价格稳定在每盎司2000美元之上。世界黄金协会近期的调查结果显示，超过70%的受访央行预计未来12个月全球黄金储备将继续增加。

　　展望全年，地缘政治紧张局势短期内难见舒缓，红海水域航运安全议题波及供应链稳定，全球多国将举行选举，美联储等主要经济体央行今年可能开始降息，全球央行或将持续购入黄金，这些因素将支撑黄金价格维持高位或进一步上涨。瑞银集团预计，到2024年年底，金价将达到每盎司2150美元。富国银行则预计今年年底金价将接近每盎司2200美元。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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