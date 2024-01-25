陆达新

近来，“下一个中国，还是中国”这句话广为流传，指的是中国在推动高质量发展、实现中国式现代化过程中，给全世界带来巨大的合作潜力，道出了国际社会对中国发展的坚定信心和中国机遇的热切期盼。

中国没有辜负世界的信心和期盼。2023年，中国经济增长5.2%，增速在全球主要经济体中保持领先，对全球增长贡献率达32%；中国进出口总额近6万亿美元，货物贸易连续7年居全球第一，中拉贸易额再创新高达4890亿美元，如以人民币计价同比增长6.8%。中国稳居拉方第二大贸易伙伴国和巴西、智利、秘鲁、乌拉圭等国第一大贸易伙伴国地位。

上述成绩得到包括拉美和加勒比在内的国际社会高度认同。墨西哥、巴拿马、古巴等国学者、媒体指出，中国仍将是全球经济增长的重要引擎，拉美和加勒比国家将从中受益，对中国市场继续带动该地区发展充满信心。巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声更是指出，“中国在绿色能源、人工智能和电子商务领域发展成绩斐然。这些科技创新产业对推动中拉合作起到积极作用。”诚如拉方学者所言，在经贸、基础设施、能源等传统领域之外，新能源、数字技术、跨境电商等新兴领域合作正成为支撑中拉合作发展的新动能。

新能源——开始、首次和第一个

2023年，中拉加强绿色产业链合作，在绿色能源、绿色交通、绿色基建等领域持发力，越来越多的低碳环保项目在拉美落地：在玻利维亚，中国企业承建的碳酸锂厂项目竣工，阿尔塞总统出席仪式时表示这标志着该国正式开始进入锂工业化进程；阿根廷首次对华出口核部件，凸显该国对华高附加值出口的潜力，成为中阿合作的里程碑项目；在巴西，比亚迪投资建造电动车工厂并设立研发中心，成为拉美第一个光伏全产业技术研发实验室；在智利，首都圣地亚哥车流中穿梭着中国制造的零排放新能源公交车，近日该市又与中国车企签约进口500辆，并将建立第一个新能源汽车生态运营平台……有关拉美专家表示，“绿色发展是未来几年世界各国生产转型的引擎，‘一带一路’将发挥重要作用，帮助拉美和加勒比地区走上可持续发展的道路。”

数字技术——云服务、人工智能和数字孪生

2023年，中国一拉美和加勒比国家数字技术合作论坛在中国重庆成功举办，双方决定以共建“数字丝绸之路”为契机，持续推动新型基础设施建设和信息资源共建共享，深化数字化技术人才培养，拓展中拉数字技术合作的广度和深度。我们欣喜地看到，中方正积极助力拉方实现数字转型，中拉数字技术合作展现出蓬勃生机。中国云技术正为巴西等国企业提供安全、高效、低成本数据存储服务；在智利和墨西哥，基于中国人工智能技术生态声学监测平台成为珍稀动物达尔文狐和美洲豹的守卫者；中国科学家通过海洋数字孪生技术，模拟生成加勒比海的100多种鱼类、珊瑚等模型，为哥伦比亚、厄瓜多尔加强海洋生态环境保护、提升生物多样性研究提供数据支持……

跨境电商——700万份、9条和1500家

2023年，中国电商平台——京东开设了拉美综合国家馆，上架了古巴蜂蜜、朗姆酒，哥伦比亚咖啡豆、巧克力，阿根廷红酒、牛肉，巴西马黛茶、气泡酒，玻利维亚藜麦、墨西哥奇亚籽、乌拉圭牛肋条等百余款商品。在抖音平台的年货节，拉美商品成为热销产品，仅厄瓜多尔白虾就卖出700多万份，销售额超过1亿美元。跨境电商离不开便捷的物流：近两个月，深圳一墨西哥城空中货运航线、智利圣安东尼奥港一天津港“车厘子快线”顺利开通，中拉物流航线增至9条，实现跨太平洋的高效互通。中国还本着“授人以鱼不如授人以渔”原则，同拉美国家分享电商经验，帮助其发展数字经济。例如，墨西哥1500余家小微企业借鉴中国浙江省杭州市临安的农村电商模式，走上了电商之路，生意愈发红火。

得益于新能源、数字技术、跨境电商等领域合作的创新赋能，中拉合作不断增量扩容、提质升级，很好地诠释了“下一个中国，还是中国”的中国机遇论，也为全球南方合作树立了一个可供参考、借鉴、复制的样板。展望未来，中方将继续推动普惠包容的经济全球化，实施好习近平主席在第三届"一带一路"国际合作高峰论坛上宣布的八项行动，以更多、更好、更新的务实成果，同拉美和加勒比国家一道，开创中拉合作更加美好的未来。

（作者是国际问题评论员）

(责编：王禹蘅、常红)