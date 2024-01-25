人民网开罗1月25日电 （记者黄培昭）中国驻埃及使馆23日举办2024年新春招待会。中国驻埃及大使廖力强，埃及众议院第一副议长萨阿德丁、外交部亚洲事务部助沙欣、国防部长代表、防长助理哈立德、教育部副部长穆贾希德、阿盟助理秘书长海法及中外各界友人400余人欢聚一堂，共庆新春。

廖力强宣介了中央外事工作会议精神并回顾过去一年中埃、中阿关系取得的重要成果，表示中埃共同开辟了两国关系跨越式发展的黄金时代，中国同阿盟关系扎实推进。新年伊始，中共中央政治局委员、外交部长王毅选择埃及作为出访首站，访问取得圆满成功。今年是中埃建立全面战略伙伴关系十周年、中阿合作论坛成立二十周年，相信中埃、中阿关系将开启更加辉煌的十年。

沙欣部助代表埃方表示，2014年两国元首共同决定将埃中关系提升为全面战略伙伴关系，为两国关系发展指明方向。王毅外长成功访埃，为埃中关系注入新动力。埃方愿同中方继续开创两国关系的辉煌未来。萨阿德丁副议长等与会嘉宾重申埃及始终坚持一个中国原则，任何情况下都不会改变。

招待会气氛友好热烈，来宾共同观看使馆制作的中埃、中国同阿盟关系宣传片，盛赞中埃、中阿合作成就。

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