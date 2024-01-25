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尼日利亚全球文明倡议研讨会在阿布贾举行

2024年01月25日09:18 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻尼日利亚大使崔建春发表主旨演讲。人民网记者 姜宣摄
中国驻尼日利亚大使崔建春发表主旨演讲。人民网记者 姜宣摄

人民网阿布贾1月24日电 （记者姜宣）由中国驻尼日利亚大使馆主办、阿布贾大学协办的全球文明倡议研讨会23日在尼日利亚首都阿布贾举行。中国驻尼日利亚大使崔建春、阿布贾大学校长纳阿拉、政治科学与国际关系系主任谢里夫、尼日利亚艺术家协会主席兼尼日利亚中国同学会会长苏莱曼、阿布贾大学政治科学与国际关系专业大学生及中尼主流媒体记者等50余人出席。

崔建春致欢迎词并发表题为《中国的倡议及行动》主旨演讲。他表示，中国式现代化是走和平发展道路的现代化，为世界现代化实践提供了可供借鉴的中国理论和中国方案，具有重大启示意义。在提及中尼两国双边关系时，崔建春表示，中方愿同尼方共同推动中尼5GIST成长发展进步战略的全面落实，共同奏响以“公民与自然的和善和谐、家庭与社会的和美和悦、民族与文化的和睦和合、国家与治理的和平和声”为基调的和合乐章。

纳阿拉指出，中国的“三大倡议”在全球食品安全、全球物种发展、全球和平发展及全球文明发展等问题上为世界勾画出美好的发展愿景。改革开放以来，随着经济飞速发展，中国已经成为世界第二大经济体，但中国从未发动战争，而是以人为本，有力彰显和平的全球治理观，有力推动各国携手共建人类命运共同体。他表示，将努力让阿布贾大学成为尼日利亚传播全球文明倡议的一个中心，来播撒文明种子、造福当地民众。

谢里夫、苏莱曼以及阿布贾大学中国问题研究专家分别从人类文明的概念、种族主义理论及人类文明发展进程等不同角度解读了全球文明倡议，并结合切身感受指出中国正在与世界多国携手并进，做好人类文明的传承和创新，积极推动社会进步与国家发展。

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(责编：王禹蘅、常红)

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