尼日利亚中国联合会2023年年会现场。人民网记者 姜宣摄

人民网阿布贾1月22日电 （记者姜宣）1月19日，尼日利亚中国矿业联合会2023年年会在中国驻尼日利亚大使馆举行，崔建春大使出席并作总结发言，尼日利亚中国矿业联合会会员单位、副会长单位等线上线下代表100余人参加。

尼日利亚中国矿业联合会会长伍大洋、第一常务副会长李辉、秘书长侯忠英、监事长陈海林等在发言中表示，联合会自去年下半年成立以来，在使馆的正确指导下做了大量工作，并成功在2023中国国际矿业大会这一国际舞台亮相，中尼矿业合作潜力进一步激发。

崔建春表示，尼日利亚中国矿业联合会搭建了在尼中资矿企行业自治和互帮互助平台，在开采技术服务、法律法规咨询、矿企纠纷调解、员工权益保护等方面做了富有成效的工作，取得了可喜成绩。下一步，联合会要在中尼5GIST成长发展进步战略的引领下，组织四个专业委员会进一步厘清职责分工，充分发挥作用，不断增强凝聚力，继续为会员办实事、办好事，努力为中尼矿业合作做出新的更大贡献。

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