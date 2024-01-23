徐令缘 吴 约

近日，世界银行发布的《全球经济展望》报告预测，2023年中亚地区经济有望实现3.9%的增长。中亚国家持续出台一系列提振经济的政策措施，积极培育新的经济增长点，努力降低外部因素带来的不利影响，地区整体经济复苏势头较为明显。

丝路新发展

中亚是古代丝绸之路的十字路口，现在正在重新发挥其作为全球贸易重要中转地区的作用。中亚五国经贸数据凸显其贸易地位的显著提升。

据外媒报道，2023年前10个月，哈萨克斯坦的货运量达到2250万吨，同比增长19%。预计到2029年，哈萨克斯坦过境运输量将增至3500万吨，铁路货运量将增长3%，总量达到2.46亿吨。

吉尔吉斯斯坦国家统计委员会发布的数据显示，2023年前三季度，该国外贸总额同比增长27%，达94.07亿美元。

欧亚开发银行分析，2023年前三季度，塔吉克斯坦国内生产总值同比增长8.3%，贸易作出重要贡献。

土库曼斯坦是中亚地区最大的能源出口国。根据土库曼斯坦官方发布的数据，2023年前三季度，该国天然气产量同比增长9.4%，出口同比增长14.3%。

乌兹别克斯坦统计署网站数据显示，2023年1—10月，乌外贸额约510亿美元，同比增长25.2%，增加103亿美元。

此外，据《经济学人》报道，包括中国、美国和欧盟在内的国家和国际组织正积极参与途经中亚的跨里海国际运输路线（TITR）的建设。TITR又称“中间走廊”， 是一条连接亚洲和欧洲的运输和贸易路线。中亚国家正多措并举加快TITR建设。相关数据显示，2023年前9个月，TITR沿线货物运输量同比激增88%，达到200万吨。

物流新通道

国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员、副所长兼中亚研究室主任许涛接受本报采访时指出，中亚地区自古以来扮演着世界文化和交通十字路口的角色。“受乌克兰危机影响，中亚地区成为中欧贸易的物流新通道。中亚各国正大力发展完善配套基础设施、消除通关贸易壁垒，以提高中亚区域贸易路线的竞争力。”许涛说。

据东亚论坛报道，中亚连接欧洲和亚洲的重要市场，为货物运输提供了比传统海上路径更短、更具成本效益的路线，因而受到了众多国家的追捧。世界银行报告显示，中亚地区通过“中间走廊”建设，到2030年可以大幅提升出行效率，并将贸易量增加两倍。世界银行首席交通专家查尔斯·库纳卡表示，“中间走廊”建设将增强整个地区交通网络的弹性，特别是欧洲、中亚和东亚之间的连通性。

亚洲发展银行报告称，中亚五国通过贸易自由化的优惠政策、运输和海关过境方面的区域一体化合作、基础设施的建设，增加了参与国际贸易的收益，创造新的贸易机会。

哈萨克斯坦总理阿利汗·斯迈洛夫表示，多斯特克—莫伊因蒂铁路二号线工程计划于2025年底竣工，旨在促进中国和欧洲之间的过境运输，预计在20年内产生88亿美元的经济效应，也将极大带动沿线经济发展。

未来新机遇

中亚地区贸易地位的提升对中亚区域安全和国家间合作带来新机遇。

许涛认为，中亚地区贸易地位正稳步提升，发展趋势向好。作为物流交通的枢纽和走廊，中亚地区继续发挥十字路口的作用，有利于其经济发展。“通过物流交通发展，中亚有更多机会参与到高附加值的国际贸易中。”许涛说。

许涛也强调，中亚地区贸易的长期发展需要中亚五国的协调与合作。“要抓住中亚贸易地位提升带来的机遇，中亚各国需建设制度化合作平台和协调机制，保持友好与合作的态度，加强区域国家间沟通与交流，提高整体服务贸易水平。”许涛说。

(责编：贾文婷、刘叶婷)