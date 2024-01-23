本报记者 徐令缘

在巴布亚新几内亚中央省村庄里，第十二批援巴新中国医疗队副队长、新生儿科副主任医师刘振球为当地婴儿听诊检查。

新华社记者 隋先凯摄

在乌干达卡隆古区卢卡亚镇中亿农业园，作业员赫伯特·阿加巴操控植保无人机喷洒农药。

新华社记者 张改萍摄

不结盟运动第19次峰会、第三届南方首脑会议近日举行；2023年9月15日至16日，“77国集团和中国”峰会在古巴首都哈瓦那举行；2023年8月22日至24日，金砖国家领导人第十五次会晤在南非约翰内斯堡举行。

中国外交部发言人毛宁表示，中方愿同广大发展中国家一道，共同落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，朝着构建人类命运共同体的目标不断迈进，谱写发展中国家独立自主、团结自强的新篇章。

中国发挥重要作用

中国国务院总理李强在世界经济2024年年会开幕式上的特别致辞中指出，要加强南北合作、南南合作，着力建设普惠包容的世界经济。中国人讲求的是“美美与共”，只有大家一起发展，才是真发展、好发展。

在南南合作框架下，中国通过分享发展经验、传授专业技术知识、促进国际贸易和投资建设、减免最不发达国家的债务等途径，与南方国家在医疗、教育、气候变化、农业、基础设施等领域开展合作，为全球范围的南南合作树立了良好典范。

作为世界上最大的发展中国家、“全球南方”大家庭的一员，中国向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和国际组织共同推进全球发展倡议合作。中国还成立全球发展促进中心，创设全球发展和南南合作基金，并将推出专项资金用于落实全球发展倡议，帮助发展中国家破解发展难题。

据新加坡《联合早报》网站1月10日报道，中国在2023年与许多国家提升了双边关系，数量创下历史纪录，中国正在寻求团结“全球南方”。根据彭博社对中国外交部声明的分析，在过去一年，中国升级了与17个国家关系的表述，其中大多数为发展中国家。这是此前十年中未曾见过的速度。

中国社会科学院西亚非洲研究所、中国非洲研究院助理研究员赵雅婷谈道，中国国务院副总理刘国中出席不结盟运动第19次峰会、第三届南方首脑会议，并访问阿尔及利亚、喀麦隆、坦桑尼亚，释放出中国继续参与南南合作的积极信号。“中国高度重视南南合作，坚定支持南方国家联合自强。此次访问代表着中国继续延续与其他发展中国家守望相助的深厚友谊，充分明确中国是不结盟运动的天然伙伴，是‘全球南方’的当然成员。”赵雅婷说。

金砖合作机制是“助推器”

2023年，“全球南方”概念重要性显著上升。英国《金融时报》将“全球南方”评为2023年年度词汇之一，并指出，这一概念正在逐渐超越曾经的地理范畴。

数据显示，南方国家在全球经济中重要性愈发凸显。2008年新兴经济体与发展中经济体的GDP占全球份额的51.3%，实现了对发达经济体GDP总量的超越；2022年新兴经济体与发展中经济体的份额进一步提升至58.3%，比发达经济体的份额高16.6个百分点。

在第78届联合国大会期间，“全球南方”议题受到重点关注；《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会致力于解决气候资金问题，回应了“全球南方”诉求；欧盟、七国集团等开始将目光投向“全球南方”这一上升的新力量，慕尼黑安全会议创纪录地邀请众多“全球南方”国家代表参会，其出台的报告数十次提及“全球南方”；七国集团峰会专门设定“加强与全球南方的联系”议程。

美国世界政治评论网站文章谈道，“全球南方”影响力正在增强，目前已成为国际政治格局中重要的组成部分，南方国家正在通过一系列平台与机制，在国际局势中产生更大影响。

“全球南方”影响力提升，离不开新型合作模式的不断完善。湖北大学区域与国别研究院院长吴洪英指出，在经贸财金、政治安全、人文交流“三驾马车”驱动下，金砖合作机制实现跨越式发展，积极推动“全球南方”合作更加紧密，引领南南合作新样板。通过金砖合作机制，南方国家务实开展经贸合作，助推“全球南方”经济整体实力提升；积极劝和促谈，推动“全球南方”成为和平力量；支持多边主义，推动“全球南方”为国际秩序公正化发出声音。

发展是人类社会的永恒主题，也是“全球南方”国家的共同愿望。中国不仅为“全球南方”国家推进现代化树立榜样，而且始终将南南合作作为对外合作的优先方向，展现大国担当：“77国集团和中国”、共建“一带一路”、中国—东盟合作机制、中非合作论坛、中拉论坛、中阿论坛等“1+N”南南多边合作平台，持续在“全球南方”联合自强、协调应对挑战方面发挥积极影响。伊朗德黑兰大学副校长、国际关系学教授马兰迪认为，作为最大的发展中国家、世界第二大经济体，中国经济展现出强大韧性，为南南合作提供了机遇。

“‘全球南方’加强合作是一种必然趋势。南南合作各个机制秉持‘开放包容、合作共赢’精神，顺应了国际社会主流民意，代表了时代发展方向，势必获得越来越多国家和人民的认同与支持。”吴洪英说。

推动全球治理变革

作为最大的发展中国家，中国一直是南南合作的倡导者和践行者，在减贫、粮食安全、农业技术、公共卫生、工业化、气候变化等领域积极推进南南合作，以自身的发展惠及全球的发展。

对于中国与其他南方国家未来的合作方向，吴洪英说：“中国与其他南方国家在一些领域的合作已经取得较好成效，未来也将继续深化合作。”她谈道，在减贫方面，中非已经在粮食安全与农业发展方面开展一系列合作。通过持续派驻农业专家组、援建农业技术示范中心等方式，中国助力非洲国家农业生产能力提升。又如在气候合作方面，中国通过深化气候领域双多边合作机制，推动双多边气候变化谈判，共同打造绿色丝绸之路，支持发展中国家应对气候变化挑战，为开展气候变化南南合作贡献中国智慧。还有教育、医疗、基础设施建设等，在这些领域，未来中国与其他南方国家还会持续推进合作。

2023年“77国集团和中国”峰会上，中国与参会国家向世界发出“全球南方”国家致力于加强合作、共同推动全球治理走向更加公平公正的有力声音。

“77国集团和中国”轮值主席国古巴国家主席迪亚斯—卡内尔表示，由发展中国家组成的77国集团不仅面临发展挑战，也有责任调整那些“将我们排挤在社会进步之边缘”的国际架构。

为了增强“全球南方”国家在全球治理中的代表性和发言权，促进世界和平发展、捍卫国际公平正义，中国与其他南方国家需要继续加强团结合作，不断壮大南方国家经济实力，充分利用联合国、20国集团等多边合作平台，推动全球治理变革，赵雅婷说。

(责编：贾文婷、刘叶婷)