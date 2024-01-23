永旺持续在华投资新开购物中心和超市；麦当劳计划在未来4年新开1万家店，超三成落在中国；迪卡侬以创新业态拓展在华商业版图……当前，多家跨国零售企业加大在华布局实体门店，坚定与中国市场相向而行。

零售业，连接着生产者与消费者，是直观反映中国经济活力的窗口。记者近日对话多位跨国零售企业负责人，探寻他们眼中的中国市场。

2023年11月1日，永旺梦乐城武汉江夏购物中心正式开业，入驻的永旺超市同期开业，开业以来持续迎来客流高峰。

“截至目前，永旺梦乐城江夏购物中心的销售额与客流量都大幅超过预期。”永旺梦乐城（中国）投资有限公司董事总经理桥本达也说，今后永旺梦乐城还将进一步在具有高成长性的中国内陆地区不断扩大开店规模。

永旺作为亚洲大型综合零售及服务企业集团，目前已在中国经营了近400家不同业态的店铺，未来两年还将在长沙和杭州新开3家购物中心。

“中国依然保持稳健的经济增长率，未来中等收入群体也会随之增长，这意味着我们的目标客户群体也会增长，我们看好在中国的发展机遇。”永旺（中国）投资有限公司董事长后藤俊哉说。

对中国市场作出乐观预判的，还有麦当劳。去年11月，麦当劳全球宣布对麦当劳中国的持股比例将由20%增加到48%。

“对华增资彰显麦当劳全球对中国市场发展和营商环境的信心。”麦当劳中国首席执行官张家茵说，中国是麦当劳全球第二大市场，也是增长最快的市场，中国市场已经成为麦当劳全球未来5年的核心增长引擎。

目前，麦当劳在中国餐厅数量接近6000家，比6年前翻了一番多。

“我们坚定与中国市场相向而行。”张家茵说，得益于中国对外开放深入推进、居民生活水平显著提升、营商环境持续优化，麦当劳中国快速成长。

2023年，迪卡侬在深圳和郑州新开设了3家实体商场。迪卡侬中国副总裁王亭亭说：“中国是迪卡侬最重要的市场之一。中国体育产业是一个万亿级的蓝海市场，已经进入高速发展期。”

2003年起，迪卡侬在中国开展集产品设计、生产、物流、品牌和零售于一体的全产业链业务。中国是其首个全产业链布局的海外市场。

王亭亭介绍，迪卡侬在全球30个国家和地区有生产采购中心，超过50%的采购份额来自中国。在中国销售的产品中，94.2%在中国生产，“我们的目标是提升至100%”。

（据新华社电 记者谢希瑶、王雨萧、潘洁）

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