周民良

近年来，中国制造凭借新技术、新产品脱颖而出，尤其以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”叫响全球。在世界经济增长持续放缓背景下，中国在全球出口占比不仅稳定在14%左右，还产生了全新的增长亮点，“中国造”的国际市场竞争力日益稳固。

在现代经济发展的过程中，技术创新主要发生在制造业领域。多年来，中国持续推动新型工业化，在2010年后成为世界第一制造大国并持续保持这一地位，为“中国造”走向全球奠定了坚实的基础。如今，以“新三样”为代表的机电产品出口表现抢眼，外贸的新动力与灵活性进一步增强。这不仅体现出中国工业化所取得的巨大成效，而且对于今后推动外贸高质量发展也有很强的借鉴意义。

一方面，要增强国内国际两个市场两种资源的联动，把产业与外贸更紧密地结合起来。

中国拥有最大规模的中等收入群体，是全球最具潜力的大市场。2023年，中国进口了超过5万亿元的大宗商品、近3万亿元的电子元件和近2万亿元的消费品，为各国企业提供了广阔市场空间和合作机遇。同时，中国制造业规模位居世界首位，拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。2023年，中国出口了23.51万亿元的制造业产品，体量十分可观。因此，推动更多“中国造”享誉全球，就应依托国内超大规模市场优势做好产业结构升级，发掘、整合、提升资源禀赋优势，推动出口向着专业化、规模化、多元化科学发展。同时，还要加强国际合作，打破各类显性和隐性的贸易壁垒，营造良好贸易环境。

另一方面，要发挥“集中力量办大事”的制度优势，为外贸高质量发展创造积极条件。

近年来，中国产业科技创新能力显著增强。工业企业发明专利申请数从2012年的17.6万件提高到2022年的55.5万件。截至2023年底，国内（不含港澳台）发明专利拥有量达到401.5万件，同比增长22.4%，成为世界上首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家。有关部门应进一步加强各类政策协调，加快改造提升传统产业，积极培育新兴产业和未来产业。在发掘外贸新增长点的过程中，要深化国际市场调研，确定出口增长潜力区、成长区和重点区，梯次培育出口新生力量；促进外贸企业更多应用自主知识产权，提高出口产品技术含量；加强质量管理，完善售后维修、召回、退货等制度，维护中国制造国际声誉；加强与国际机构的合作，进一步提升中国制造形象，增加品牌附加值。

如今，中国正加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。相关企业继续围绕产品类型丰富、技术含量较高的机电产品领域持续创新，就有望形成“新四样”“新五样”等更多新的外贸增长点。具体看，手机、船舶、无人机、轻轨列车、可穿戴设备、工程机械等产品领域，都有机会再涌现出一批享誉全球的“中国造”。

当前，尽管世界经济复苏乏力，但中国外贸迈向高质量发展依然存在诸多有利因素。可以预见的是，随着中国推动新型工业化不断取得新突破新成效，“中国造”必将为全世界带来更多福祉。

（作者为中国社会科学院工业经济研究所研究员）

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