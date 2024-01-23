人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以军称对加沙南部汗尤尼斯发动大规模攻击

2024年01月23日08:52 | 来源：新华网
小字号

1月22日，加沙地带南部城市汗尤尼斯遭到以军攻击后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

1月22日，加沙地带南部城市汗尤尼斯遭到以军攻击后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　新华社耶路撒冷1月22日电（记者吕迎旭　王卓伦）以色列军方22日傍晚发布战况通报说，以军向加沙地带南部的汗尤尼斯发动大规模攻击，至少50名巴勒斯坦武装人员当天被打死。

1月22日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

1月22日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　通报说，以色列国防军21日夜开始对加沙地带南部的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）“汗尤尼斯旅”发动大规模攻击，至少50名哈马斯人员在22日的军事行动中被打死，其中包括一名哈马斯议员。

1月22日，加沙地带南部城市汗尤尼斯遭到以军攻击后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

1月22日，加沙地带南部城市汗尤尼斯遭到以军攻击后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　通报说，以军正在包围汗尤尼斯一个难民营，并开始向包括哈马斯军事基地在内的多个目标推进。以军在汗尤尼斯的军事行动将持续几天，“直到哈马斯当地组织被摧毁”。

1月22日，加沙地带南部城市汗尤尼斯遭到以军攻击后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

1月22日，加沙地带南部城市汗尤尼斯遭到以军攻击后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　以军22日在另一份声明中说，3名以军士兵在汗尤尼斯的军事行动中死亡。自以军在加沙地带开展地面行动以来，共有198名以士兵死亡。

1月22日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

1月22日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　另据巴勒斯坦多家媒体22日报道，以色列军队当天密集轰炸汗尤尼斯，造成至少50人死亡、100人受伤。巴勒斯坦加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉发表声明说，以军轰炸地点主要位于汗尤尼斯西部地区，目前当地仍有不少伤者无法得到救援。汗尤尼斯市纳赛尔医院手术室已无法接收更多伤员。

1月22日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

1月22日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

　　加沙地带卫生部门22日发布的数据显示，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成190人死亡、340人受伤。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.52万人死亡、逾6.3万人受伤。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部