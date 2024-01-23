1月22日，加沙地带南部城市汗尤尼斯遭到以军攻击后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

新华社耶路撒冷1月22日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方22日傍晚发布战况通报说，以军向加沙地带南部的汗尤尼斯发动大规模攻击，至少50名巴勒斯坦武装人员当天被打死。

1月22日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

通报说，以色列国防军21日夜开始对加沙地带南部的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）“汗尤尼斯旅”发动大规模攻击，至少50名哈马斯人员在22日的军事行动中被打死，其中包括一名哈马斯议员。

1月22日，加沙地带南部城市汗尤尼斯遭到以军攻击后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

通报说，以军正在包围汗尤尼斯一个难民营，并开始向包括哈马斯军事基地在内的多个目标推进。以军在汗尤尼斯的军事行动将持续几天，“直到哈马斯当地组织被摧毁”。

1月22日，加沙地带南部城市汗尤尼斯遭到以军攻击后升起浓烟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以军22日在另一份声明中说，3名以军士兵在汗尤尼斯的军事行动中死亡。自以军在加沙地带开展地面行动以来，共有198名以士兵死亡。

1月22日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

另据巴勒斯坦多家媒体22日报道，以色列军队当天密集轰炸汗尤尼斯，造成至少50人死亡、100人受伤。巴勒斯坦加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉发表声明说，以军轰炸地点主要位于汗尤尼斯西部地区，目前当地仍有不少伤者无法得到救援。汗尤尼斯市纳赛尔医院手术室已无法接收更多伤员。

1月22日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，人们逃离家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

加沙地带卫生部门22日发布的数据显示，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成190人死亡、340人受伤。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.52万人死亡、逾6.3万人受伤。

(责编：燕勐、刘叶婷)