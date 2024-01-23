新华社美国迪克斯维尔山口1月22日电 题：美国共和党初选进入“双人对决”

新华社记者颜亮 孙丁 熊茂伶

在美国新罕布什尔州共和党初选即将到来之际，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯21日宣布退出总统竞选并支持前总统特朗普参选。至此，共和党初选形成美国前常驻联合国代表妮基·黑利“单挑”特朗普的局面。

特朗普延续胜势还是黑利“逆袭”，无疑是23日新罕布什尔州初选的舆论焦点。美国媒体和专家认为，特朗普或在新罕布什尔州面对来自黑利的更大挑战。如果特朗普再次获胜，共和党总统候选人提名之争的悬念将进一步减少。不过，鉴于特朗普尚未摆脱在一些州的参选资格争议，想要重返白宫并非易事。

退选止损

德桑蒂斯21日通过社交媒体宣布退出总统竞选，并表示支持特朗普。他称，“看不到胜选的清晰路径”，大多数共和党初选选民“希望再给特朗普一次机会”。

图为2023年1月3日德桑蒂斯在美国佛罗里达州塔拉哈西出席州长就职仪式的资料照片。新华社发（佛罗里达州政府供图）

德桑蒂斯现年45岁，哈佛大学博士毕业，曾在美国海军服役，2013年至2018年担任国会众议员，随后当选佛罗里达州州长，并在2022年中期选举中以明显优势实现连任，一度被视为特朗普在共和党党内的有力挑战者。

2023年5月，德桑蒂斯宣布竞选美国总统，但他高开低走，签署的多项涉及死刑、堕胎权等问题的法案引发争议，还遇到筹款等问题，民调数据逐渐落后。为了逆转颓势，德桑蒂斯“押宝”共和党首场初选所在地艾奥瓦州，跑遍了该州99个县。然而结果不及预期，得票率落后特朗普约30个百分点。

在新罕布什尔州，德桑蒂斯在初选民调中大幅落后于特朗普和黑利。美国媒体认为，如果他继续参加初选，很有可能再次惨败，不利于他的政治形象以及未来再次竞选总统。

美国《纽约时报》文章认为，德桑蒂斯在新罕布什尔州初选前退出，使他免受一场“灾难性失败”，从而止住“政治流血”。美国有线电视新闻网的文章说，对于德桑蒂斯而言，现在还不是他的时代。

背水一战

德桑蒂斯退选后，新罕布什尔州初选成为特朗普和黑利之间的对决。美国《华尔街日报》文章认为，特朗普或在新罕布什尔州遇到更大挑战。据美国“真正透明政治”网站民调数据，截至21日，特朗普在新罕布什尔州党内平均支持率为54.4%，黑利支持率为37%。

图为2018年9月5日时任美国常驻联合国代表的黑莉（左）在位于纽约的联合国总部主持安理会会议的资料照片。新华社记者李木子摄

美国《国会山》日报专栏作家米兰·辛格指出，新罕布什尔州初选可能是黑利挑战特朗普“最后也是最好的机会”。美国智库道德与公共政策中心高级研究员亨利·奥尔森表示，在新罕布什尔州初选中，黑利要么获胜，要么得票率同特朗普十分接近，否则她的竞选活动将受到重大打击。

黑利在新罕布什尔州投入了大量的时间、精力和资金，计划在该州实现“逆袭”，改变共和党选战走势。美国竞选活动顾问亚历克斯·科南特分析说，如果特朗普实现开局两连胜，很难想象其他人还能后来居上；但如果他输了，共和党选战的叙事和态势可能发生改变。

黑利出生于1972年，父母是印度裔移民。特朗普2017年就任美国总统后，提名黑利出任美国常驻联合国代表。连日来，黑利加大对特朗普的攻击力度，指出他年龄太大，质疑他的执政能力，呼吁共和党选民“向前看”。特朗普近期也在大力攻击黑利，不断炒作她出生时父母不是美国公民，因而没有资格竞选总统的说法。对这一言论，黑利称，她很了解特朗普，这正是特朗普感觉受到威胁时的表现。

悬念仍存

首战告捷令特朗普巩固了在党内选战中的优势地位。弗吉尼亚大学美国竞选问题研究专家凯尔·康迪克表示，艾奥瓦州初选大胜“确认了特朗普对共和党的掌控”。如果特朗普在新罕布什尔州“再下一城”，他在共和党党内的广泛吸引力将得到有力印证。

图为2020年1月8日时任美国总统的特朗普（中）在华盛顿白宫发表电视讲话的资料照片。新华社记者胡友松摄

不过值得注意的是，在中西部艾奥瓦州，共和党选民绝大多数是白人，意识形态高度保守，基督教福音派影响力明显，这一选民构成有利于特朗普。但在东北部新罕布什尔州，选民政治立场相对温和，而且有大量独立选民，这可能影响初选结果。

此外，围绕特朗普参选资格的法律争议依然悬而未决，给他的竞选之路不免蒙上阴影。

去年年底，科罗拉多州最高法院裁决，因牵涉“国会山骚乱”，特朗普在该州不具备参加2024年美国总统选举党内初选资格。缅因州也紧随其后作出类似举动。特朗普已就科罗拉多州的裁决上诉到联邦最高法院，口头辩论将于2月举行。特朗普律师称，特朗普可能再次成为共和党总统候选人，剥夺他的参选资格不仅威胁到数千万美国人的投票权，还可能引发“混乱和疯狂”。

特朗普还被卷入4起刑事诉讼案，受到91项指控。特朗普否认这些指控，但他不得不拿出时间和精力应对这些法律问题。共和党竞选策略顾问詹姆斯·戴维斯指出，这些刑事诉讼案可能会让特朗普的竞选活动“脱离正轨”。

(责编：燕勐、刘叶婷)