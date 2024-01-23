新华社耶路撒冷1月22日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列国防部长加兰特22日说，以方倾向于通过外交途径解决与黎巴嫩真主党的冲突。

以色列国防部22日发表声明说，加兰特当天在特拉维夫会见到访的法国国防部长勒科尔尼时说，以色列倾向于通过外交途径解决与黎巴嫩真主党的冲突，同时做好继续军事行动的准备。在北部安全局势改善、边境居民能够安全返家之前，“即使真主党单方面停火，以色列也不会停火”。

另据以色列总理办公室发表的声明，以总理内塔尼亚胡22日在耶路撒冷会见勒科尔尼时说，根据联合国安理会第1701号决议“让真主党撤离边境地区”是以色列的重要目标，实现目标可以“通过外交或者其他途径”。

去年10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）突袭以色列，新一轮巴以冲突爆发。黎巴嫩真主党随后不时向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复。据联合国人道主义事务协调厅数据，本轮以黎冲突已造成8.2万黎居民流离失所。以色列方面说，冲突造成以北部边境8万居民逃离家园。

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