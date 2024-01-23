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风暴“伊莎”导致英国多地断电运输中断

2024年01月23日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦1月22日电（记者杜鹃）据英国媒体22日报道，风暴“伊莎”21日开始席卷英国，给英国多地带来大风和强降雨，导致铁路运营中断、航班延误或取消，数以万计家庭断电，目前已造成至少2人死亡。

　　据报道，风暴“伊莎”导致英国部分地区遭遇多年来未遇的强风，英格兰诺森伯兰郡一个地区记录的阵风时速高达159公里。两名男子21日晚分别因驾车撞上被刮倒的树木而死亡。

　　苏格兰和英格兰北部几条主要道路因大风、倒伏的树木或翻倒的卡车而关闭。北爱尔兰警察局总警司德维·贝克说，北爱尔兰地区许多道路22日上午仍无法通行。

　　风暴还导致数以万计家庭断电。北爱尔兰电网公司22日上午说，“伊莎”对该地区的电力网络造成广泛破坏，工作人员仍在努力恢复供电。

　　受风暴影响，数十架原定从爱丁堡和格拉斯哥机场起飞的航班被取消。苏格兰铁路公司22日下午在社交媒体上说，安全检查需要时间且不可能一次性检查所有线路，铁路运营恢复的时间无法确定。

　　英国气象局预计“伊莎”22日逐渐离开，风暴“乔斯琳”将于23日至24日影响英国。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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