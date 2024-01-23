这张1月22日的视频截图显示，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在萨那发表声明。新华社发

新华社开罗1月22日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚22日发表声明说，该组织向一艘在亚丁湾行驶的美国军用货轮“海洋爵士”号发射了数枚导弹并击中该船。

萨雷亚在声明中说，胡塞武装将继续对红海航线上与以色列相关联的船只进行攻击，直到以色列停止加沙战事并解除对加沙地带的封锁。

胡塞武装未在声明中说明袭击的具体时间。

公开资料显示，“海洋爵士”号是一艘悬挂美国国旗的重大件运输船。据美国国防部网站公布信息，“海洋爵士”号曾于2017年被美军承包，为美国海军运输和装卸大型军用设备。

美国方面还未就此事件表态。

自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。美国和英国1月12日起连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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