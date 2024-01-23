人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

也门胡塞武装称在亚丁湾袭击美国军用货轮

2024年01月23日08:44 | 来源：新华网
小字号

这张1月22日的视频截图显示，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在萨那发表声明。新华社发

这张1月22日的视频截图显示，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在萨那发表声明。新华社发

　　新华社开罗1月22日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚22日发表声明说，该组织向一艘在亚丁湾行驶的美国军用货轮“海洋爵士”号发射了数枚导弹并击中该船。

　　萨雷亚在声明中说，胡塞武装将继续对红海航线上与以色列相关联的船只进行攻击，直到以色列停止加沙战事并解除对加沙地带的封锁。

　　胡塞武装未在声明中说明袭击的具体时间。

　　公开资料显示，“海洋爵士”号是一艘悬挂美国国旗的重大件运输船。据美国国防部网站公布信息，“海洋爵士”号曾于2017年被美军承包，为美国海军运输和装卸大型军用设备。

　　美国方面还未就此事件表态。

　　自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。美国和英国1月12日起连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部