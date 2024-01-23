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美英再次空袭也门胡塞武装目标

2024年01月23日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社开罗1月23日电（记者王尚）萨那消息：据也门胡塞武装控制的马西拉电视台22日报道，美国和英国战机当天夜间对也门首都萨那和其他省份发动了空袭。

　　报道说，萨那当天遭到美英战机7轮空袭，打击目标集中在位于萨那北部的戴拉米空军基地和西部的哈法军营。美英战机还空袭了塔伊兹、贝达和荷台达等数个省份的胡塞武装目标。

　　当天在空袭发生前，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚曾发表声明说，该组织向一艘在亚丁湾行驶的美国军用货轮“海洋爵士”号发射了数枚导弹并击中该船。

　　美国多家媒体22日援引美国国防部官员消息报道说，美英联军当天对也门境内胡塞武装目标实施了新一轮打击。

　　美国有线电视新闻网当天早些时候报道说，美方已将打击胡塞武装目标的行动命名为“波塞冬弓箭手行动”，这意味着美国及其盟友的打击行动将更具组织性，且可能延续更长时间。

　　美国总统拜登22日与英国首相苏纳克通电话。美国白宫发布的通话纪要显示，双方讨论了胡塞武装对红海水域商船和军舰的袭击，重申将致力于保护该地区航行自由、国际商业以及船员生命安全。

　　自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。美国和英国1月12日起连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。（参与记者：邓仙来）

(责编：燕勐、刘叶婷)

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