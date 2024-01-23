新华社耶路撒冷1月22日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列公共广播公司22日报道说，以方与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）正在进行的停火谈判“取得进展”。

报道说，在观察到哈马斯的立场发生变化后，谈判“取得了进展”。报道援引以色列安全部门官员的话说，以方的新提案要点包括：释放除以军士兵以外所有被扣押的以色列人、达成长期停火、以军从加沙地带几个地区“战术性撤离”、释放被关押在以色列监狱的巴勒斯坦“安全囚犯”等。报道援引另一名以色列官员的话说：“我们注意到哈马斯立场的转变，我们很乐观，但情况可能随时发生变化”。

报道说，以方预计当天将收到哈马斯对上述建议的回应，但由于以军正在加沙地带南部的汗尤尼斯开展大规模军事行动，哈马斯的回应或将推迟。

巴勒斯坦多家媒体22日报道，以色列军队当天密集轰炸汗尤尼斯，造成至少50人死亡、100人受伤。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当天发布的数据显示，去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.52万人死亡、逾6.3万人受伤。以色列方面说，冲突造成1300多名以色列人死亡。

(责编：燕勐、刘叶婷)