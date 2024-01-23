人民网罗马1月22日电 （记者谢亚宏）雅典消息：当地时间1月21日，希腊中国和平统一促进会2024新春年会在雅典举行。中国驻希腊使馆公使衔参赞赖波、办公室主任郭晓宇、警务联络官丁振，雅典中国文化中心主任王江涛，多家希腊中资企业代表、旅希兄弟侨团代表、和统会成员等300余人欢聚一堂，喜迎新春佳节。

活动与会嘉宾合影。主办方供图

赖波代表使馆热烈祝贺希腊中国和平统一促进会成功举办年会，肯定和统会及在希侨团在反独促统、支持祖国经济建设、增进中希两国人民友谊等方面做出的贡献。

他指出，过去的一年中希关系继续稳步发展，高层互访不断，各领域合作日益深化。希望广大旅希侨胞发挥融通中外的独特优势，以多种形式参与“一带一路”建设。同时坚持守法合规经营，切实履行社会责任，维护良好形象。

希腊中国和平统一促进会会长吴海龙向大家表示最热烈的欢迎，并致以最美好的祝福。他说，三年前的今天，我荣幸地当选了希腊中国和平统一促进会的会长，这不仅仅是一份荣耀，更是一份责任和使命。三年来，我怀着一份真诚的爱国情怀，尽最大的努力，与和统会的各位同仁一起，为了将希腊中国和平统一促进会锻造成为一个优秀而强大的爱国侨团而不懈努力。

他表示，反独促统、实现祖国完全统一，是我们全体中华儿女的共同愿望，也是我们的责任和担当。在新的一年里，和统会将继续发扬团结、奉献、友爱的精神，为旅希侨胞融入当地社会，为中希两国经济的健康发展，为中希友谊、民心相通、文化交流、文明互鉴，为祖国的发展、两岸的和平统一，为中华民族的伟大复兴做出更大的贡献。

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