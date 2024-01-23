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中方呼吁乌克兰危机有关方面恢复谈判

2024年01月23日05:31 | 来源：新华网
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　　新华社联合国1月22日电　中国常驻联合国代表张军22日在安理会审议乌克兰问题时发言，呼吁乌克兰危机有关方面开展直接接触，逐步恢复谈判。

　　张军说，冲突战争没有赢家，向战场输送更多武器无助于实现和平，战事延宕只会造成更多平民伤亡。任何情况下都不能放弃外交努力。中方呼吁尽快开展直接接触，逐步恢复谈判，为停火止战积累共识。国际社会和联合国应该为此创造积极条件，其他有关各方应避免采取不具建设性行动、发表不负责任的言论。

　　张军表示，各国主权、领土完整都应得到尊重，安全不可分割，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全也不能以强化甚至扩张军事集团来保障。北约东扩的结果表明，牺牲别国安全谋求自身所谓“绝对安全”，只会加剧安全赤字和信任赤字，无助于维护和平稳定。在这方面，北约应汲取教训。俄罗斯和乌克兰是搬不走的邻居，彼此的合理安全关切都应得到重视。寻找乌克兰危机的根本解决之道，需要俄乌和有关各方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，构建均衡、有效、可持续的安全架构。

　　张军指出，当前以巴冲突还在延宕，一些热点问题还有升温之势，世界承受不起地缘冲突向更大范围扩散。有重要影响的国家应该采取负责任态度，不要把世界经济政治化、工具化、武器化，而应当共同维护全球粮食、能源、金融安全和产业链、供应链稳定畅通。

　　张军说，乌克兰问题发展到今天这一步有着错综复杂的成因，值得认真反思。复杂问题没有简单解决办法。面对种种挑战，最根本的一条，就是推动构建人类命运共同体，打造持久和平、普遍安全的世界。各国都应负起责任，共同朝着这一方向努力。中方将继续站在和平一边，站在正义一边，为维护国际和平安全作出不懈努力。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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