新华社利雅得1月22日电（记者王海洲 胡冠） 21日下午，来自中国演出团队的舞蹈演员，身着各色民族服装亮相第三届沙特奎马姆国际山地表演艺术节，并顺利完成本届艺术节的首场舞蹈演出，赢得现场沙特民众和国际表演团队的一致好评。

本届国际山地表演艺术节20日在沙特西南部阿西尔地区拉开帷幕，共有包括中国在内的25个国际演出团体和20个沙特本地演出团体参加。

上海电影艺术学院舞蹈表演系师生等代表中国演出团体受邀参加本届艺术节，并为艺术节准备了14支富有中国民族特色的舞蹈，展现中国优秀传统文化。

表演专业学生邓伊君说：“在花车游行中，看到外国朋友们兴奋地高呼‘中国’时，我内心涌动着强烈的自豪感。我为中国丰富多彩的民族文化感到骄傲，深刻认识到艺术是不同文化间的桥梁，有助于促进世界各地人们之间的相互理解、沟通和融合。”

沙特戏剧与表演艺术委员会首席执行官苏丹·阿尔·巴齐欢迎中国演出团队的到来，并表示，本届艺术节结合阿西尔地区的山地地貌设立了8个独具特色的表演场地，展演规模超过去年。

本届艺术节由沙特文化部下设的戏剧与表演艺术委员会主办，各类展演活动遍及阿西尔地区多个历史文化村落和考古遗址，演出团队将身着传统服饰，为观众呈现数百场以山地为主题的表演。系列展演活动将持续至1月27日。

记者从沙特戏剧与表演艺术委员会了解到，各个展演活动场地内还有文化体验活动、手工艺品商店、传统服饰展览、当地美食餐车等，旨在为游客提供全方位服务。

目前，沙特奎马姆国际山地表演艺术节已成为沙特戏剧与表演艺术委员会在阿西尔地区组织的年度活动，旨在向当地社区、外籍人士和游客推介沙特国内和全球各种表演艺术和文化遗产，鼓励国际文化交流，并为当地人才创造就业机会。

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