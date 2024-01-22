新华社伊斯兰堡1月22日电 通讯｜春暖童心——记巴基斯坦与中国青少年共庆中国春节

新华社记者蒋超 王欢

由在巴华侨华人团体主办的中巴青少年共度新春佳节联欢会活动21日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。来自中巴两国的200多名青少年和观众齐聚一堂，共庆中国春节的到来。两国青少年带来了自排自演的舞蹈、合唱、武术、小品和诗朗诵等丰富的文艺节目。

联欢会由来自四川成都的刘惠君表演的中国古典舞《燕无歇》拉开帷幕，只见她身着长裙、手拿团扇翩然起舞。“燕子飞舞象征春回大地，我希望通过这支舞蹈给巴基斯坦小朋友带来新春的祝福。”刘惠君说。

身着民族传统长裙的巴基斯坦儿童茜德拉和伙伴们也带来了一支舞蹈。“中国小朋友和我们的长裙都很漂亮，我也想穿上中国小朋友的长裙学一段中国古典舞，回去表演给家人看。”她说。

“中巴青年同心圆小家”公益救助站巴方负责人苏比娅·阿德南告诉记者，巴中两国历史文化悠久，两国儿童联欢共庆春节有助于两国下一代人的友谊从小就打下坚实基础。

巴基斯坦儿童还表演了团体舞《母亲》。他们挥起双手认真地做着舞蹈动作，稚嫩的脸庞上喜气洋洋。指导老师布特告诉记者，这支舞蹈表达的感恩母亲之情与中华孝道文化异曲同工，都在弘扬正能量价值观。

来自宁夏的马宇晟和几个小朋友带来一支网红舞蹈“科目三”。动感的音乐前奏一响起，现场就爆发出热烈掌声，将联欢会气氛推向高潮。

联欢会的另一波高潮是巴基斯坦儿童合唱的双语混编歌曲《新年好》与《巴中友谊万岁》。小朋友们声音洪亮，唱到“新年好”时还行拱手礼向观众们祝贺，最后还用中文和乌尔都语接连喊出“巴中友谊万岁”的歌词，引发全场热烈掌声。

参加联欢会的巴基斯坦大枫树学校校长萨勒曼一直在学校开设中文课程。她告诉记者，孩子们用音乐等艺术形式展示了文化互鉴与和平包容的崇高理念，令人发自内心地感激两国的指导老师和联欢参与者。

联欢会组织者巴基斯坦中巴教育文化中心校长马斌告诉记者，中华文化思想一贯主张文化的平等与包容性。值此春节来临之际，组织中巴两国儿童展示本国文化，是为了让孩子们在互鉴交流中欣赏彼此的文化，共享新春佳节的喜庆祥和。

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