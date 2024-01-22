联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第60次全会现场。中国气象局供图

人民网安卡拉1月22日电 （记者沈钧）1月16日至19日，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第60次全会在伊斯坦布尔召开。中国气象局党组成员、副局长熊绍员率中国代表团参会。代表团由外交部、国家发展改革委、生态环境部、中国科学院、中国气象局代表组成。本次会议主要任务是讨论确定IPCC第七次评估周期（AR7）评估规划，明确AR7工作组报告、综合报告、特别报告、方法学报告及相关产出等。中国代表团深度参与IPCC评估进程和机制建设，为科学、客观形成新一轮周期的评估产品贡献中国方案。中国工程院院士、中国气象科学研究院研究员张小曳以IPCC第一工作组联合主席身份与会。

会议由新当选的IPCC主席、英国科学家吉姆·斯基亚主持。经过4天会议、３个晚上加时会议、多个接触组并行磋商、与会成员国政府代表和主席团多轮发言讨论，达成共识。最终会议确定，将在IPCC第七周期发布三份工作组报告、一份综合报告、一份气候变化与城市特别报告、一份短寿命气候强迫因子方法学报告。

会议还回顾了第六周期评估报告推出后的国际社会影响力情况，将成立工作组对上周期的经验教训予以总结分析，以推动形成更加全面、更具代表性、广泛性、包容性的高质量科学评估报告，为积极有效采取措施应对气候变化，提供重要科学信息和政策决策参考。此外，会议还通报和讨论了第七周期经费预算、各工作组进展等议题。

在新的气候变化形势和应对需求下，中国将围绕IPCC第七次评估周期规划，推动做好关键科学问题的战略研究，组织推荐中国优秀科学家参与科学评估报告编写、专家评审等工作，通过IPCC气候变化科学评估平台积极向国际社会展示中国在气候变化领域的研究成果和经验，充分发挥气候变化科学评估对全球气候变化领域国际合作和全球治理的引领作用，以新发展理念和实践引领全球气候治理，贡献中国智慧与方案，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，共同应对气候变化给人类生存和发展带来的严峻挑战。

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