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解局 | 德桑蒂斯宣布退选，特朗普稳了吗？

2024年01月22日17:08 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月22日电 美国佛罗里达州州长德桑蒂斯21日宣布退出总统竞选并将支持前总统特朗普参选。

美国2024年总统选举共和党初选23日将转战新罕布什尔州，德桑蒂斯为何选择此时退选？共和党初选结果还有哪些悬念？新华社记者为您解局——

退选为挽救形象？

德桑蒂斯21日通过社交媒体发表讲话说，目前“看不到胜选的清晰路径”，大多数共和党初选选民“希望再给特朗普一次机会”。

在特朗普担任总统期间，德桑蒂斯曾是他的政治盟友。2023年5月，德桑蒂斯宣布竞选美国总统，但他高开低走，竞选期间多次陷入争议，还遇到筹款问题，民调上与特朗普的差距越来越大，还经常被美国前常驻联合国代表黑利反超。为逆转颓势，德桑蒂斯“押宝”共和党首场初选所在地艾奥瓦州，跑遍了该州99个县，然而得票率落后特朗普约30个百分点。

德桑蒂斯在新罕布什尔州共和党第二场初选的前景同样不被看好。美国有线电视新闻网21日公布的民调显示，特朗普在该场初选中预计支持率为50%，黑利的支持率为39%，德桑蒂斯以6%的支持率远远落后。

分析人士认为，德桑蒂斯在新罕布什尔州基本属于战略性放弃，如果继续参加初选很有可能再次惨败，不利于他的政治形象以及未来再次竞选美国总统的尝试。

美国保守派评论人士史蒂夫·迪斯认为，现在还不是德桑蒂斯的时刻。《纽约时报》文章认为，德桑蒂斯在新罕布什尔州初选前退出，使他免受一场“灾难性失败”，以止住“漫长而缓慢的政治流血”。

特朗普、黑利谁赢面更大？

德桑蒂斯退选后，黑利成为共和党内唯一可能对特朗普构成挑战的竞选人。23日新罕布什尔州初选成为特朗普和黑利之间的对决。尽管民调显示特朗普支持率领先，但美国媒体和专家认为结果仍有悬念。

在中西部艾奥瓦州，共和党选民绝大多数是白人，意识形态高度保守，基督教福音派影响力明显，这一选民构成有利于特朗普。但在东北部新罕布什尔州，选民政治立场相对温和，而且有大量独立选民，独立选民可以选择参加共和党或民主党初选，可能会影响初选结果甚至制造“意外”。

2022年11月15日拍摄的电子屏幕显示，美国前总统、共和党人特朗普在佛罗里达州的海湖庄园发表讲话。新华社记者刘杰摄

此外，黑利在新罕布什尔州投入了大量的时间、精力和资金，一直计划在该州实现“逆袭”，改变共和党选战走势。近日，黑利针对特朗普的年龄和执政能力加大了对他的攻击力度，呼吁共和党选民向前看。

媒体分析，黑利规划的胜选路径是在新罕布什尔州击败特朗普，并乘势下月在“主场”南卡罗来纳州再下一城。如果特朗普实现开局两连胜，很难想象其他人还能后来居上。

美国智库道德与公共政策中心高级研究员亨利·奥尔森认为，考虑到黑利对这场初选的期望，她要么在新罕布什尔州初选中获胜，要么同特朗普十分接近，否则她的竞选活动将受到重大打击。

特朗普还有哪些挑战？

不少选举策略师认为，德桑蒂斯退选后，多数支持他的选民会转向特朗普。已有国会参议员称特朗普为“推定候选人”。不过，除了黑利的挑战不容小觑，特朗普尚未摆脱参选资格争议，想要重返白宫并非易事。

去年年底，科罗拉多州最高法院裁决，因牵涉“国会山骚乱”，特朗普在该州不具备参加2024年美国总统选举党内初选资格。缅因州也紧随其后作出类似举动。特朗普已就科罗拉多州的裁决上诉到联邦最高法院，口头辩论将于2月举行。特朗普律师称，特朗普有可能再次成为共和党总统候选人，剥夺他的参选资格不仅威胁到数千万美国人的投票权，还可能引发“混乱和疯狂”。

此外，特朗普还面临4起刑事诉讼案，受到91项指控。虽然特朗普否认这些指控，但他不得不花费时间和精力应对这些法律问题。共和党竞选策略顾问詹姆斯·戴维斯指出，这些刑事诉讼案可能会让特朗普的竞选活动“脱轨”。

不过按法新社说法，从未有美国总统竞选人在头两场初选胜出后未进入总统决选，特朗普若拿下新罕布什尔州便“几乎确定”赢得总统候选人提名。《华盛顿邮报》说，已有拜登竞选团队成员把大选描绘成拜登和特朗普的对决。（记者：颜亮、孙丁、熊茂伶、海洋；编辑：鲁豫、王申、梁尚刚、徐力宇）

(责编：崔越、刘慧)

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