人民网科托努1月22日电 （记者黄培昭）碧波荡漾的几内亚湾，一个现代化的港口码头正在崛起，这便是由中国港湾承建的贝宁科托努港5号码头。

中国港湾供图

晨曦洒在工地上，塔吊高耸，建筑吊臂如巨龙挺立，工人们在高空作业。各类工程车辆来往穿梭，挖掘机的轰鸣声此起彼伏，扩建工程正在紧锣密鼓进行。

中国港湾贝宁国别经理王兆恒在接受人民网记者采访时介绍说，贝宁科托努港5号码头项目是由中国港湾承建的EPC总承包项目。项目位于科托努现有港区东侧，主要施工内容包括：码头岸线总长550米的2个10万吨级通用泊位、南防波堤延长段350米，东护岸891米，21万平方米陆域形成及地基处理、191万方港池疏浚和旧堤拆除等内容。

项目经理陈新告诉记者，项目目前聘用属地员工近400名，建设高峰期将聘用属地员工约600名，为解决当地就业做出积极贡献。同时，项目部还针对性对属地员工进行培养，提升其专业技术能力，为当地人才培养提供了一个良好的平台。

在属地员工管理合规方面，项目部签订了两家当地专业的人力资源公司，通过其招聘并与属地员工签订合同，确保社保及税务按照当地法律足额缴纳，进出场手续符合当地劳动法要求。

记者在现场采访中了解到，目前项目设计已通过咨工审批，项目护岸主体施工、防波堤主体施工、吹填施工、陆域地基处理施工、护面块预制施工等均在有条不紊进行中。

当地媒体报道说，科托努港是贝宁海运重要的组成部分，是贝宁商贸运输链中的重要环节，肩负着向地区的内陆国家转运货物的重要任务。科托努港举足轻重的地理位置决定了它在西非地区不可或缺的重要地位。同时，科托努港在贝宁国家财政收入中也起到无可替代的作用，贝宁80%的商业财税收入来自港口，几乎占国家财税收入的一半。港湾承建的科托努港口码头扩建项目建成后，将为港口增加不少于500万吨的吞吐量，对提升科托努港的散杂货集散能力，促进贝宁经济社会发展发挥作用。

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