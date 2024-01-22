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专访｜中国是77国集团参与国际事务的关键伙伴——访南非外长潘多尔

2024年01月22日14:44 | 来源：新华网
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　　新华社坎帕拉1月22日电　专访｜中国是77国集团参与国际事务的关键伙伴——访南非外长潘多尔

　　新华社记者聂祖国　闫然

　　南非外长潘多尔日前在乌干达首都坎帕拉表示，中国是77国集团参与国际事务的关键伙伴。

　　“中国是世界重要经济体，一直以来积极参与77国集团事务，我们需要中国以更加积极的姿态参与并推动77国集团合作。”潘多尔在“77国集团和中国”峰会前接受新华社记者专访时说。

　　本次峰会21日在坎帕拉开始，主题为“一个都不能落下”。

　　“我相信在此次峰会上，我们可以着手制定更多战略性办法，”潘多尔说，“全球南方国家是时候放眼长远，更加积极明确地表达诉求了。”

　　在潘多尔看来，全球南方国家需要在全球治理体系中享有应有话语权，并在不受外部势力干涉的情况下充分发声。

　　“因为经济增长乏力，在参与国际事务时，我们时常受到外界干扰，依赖他国援助使得我们在许多事务上有所掣肘，难以表现出应有的坚强与自信。”她说。

　　此外，潘多尔呼吁，在面对不平等和不公正时，发展中国家应一如既往地挺身而出。

　　峰会东道主乌干达方面日前表示，当今世界竞争加剧，此次峰会旨在为77国集团合作注入新动力，推动贸易、投资、可持续发展、气候变化、消除贫困、数字经济等领域的南南合作。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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