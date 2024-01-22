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“值得信赖的合作伙伴”

——访吉布提国民议会议长迪莱塔

2024年01月22日14:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网吉布提市1月22日电 （记者张志文）“吉中建交45年来，两国关系不断发展，双边合作卓有成效。吉方愿与中方一道努力，推动两国关系不断迈上新台阶。”吉布提国民议会议长迪莱塔日前接受人民网记者专访时表示，“中国不仅是吉布提的战略伙伴，也是值得信赖的合作伙伴。无论国际形势如何变幻，吉方始终坚持发展对华关系，相信吉中合作有利于两国和两国人民。”

迪莱塔将于1月19日至25日率团访华，这是他作为吉布提国民议会议长首次访华，也将是他本人第四次到访中国。“2008年我曾作为盖莱总统代表，赴华出席北京奥运会开幕式，这段美好经历成为我一生的珍贵记忆。”迪莱塔对记者表示，期待以此次访问为契机，与中方深入交流探讨，进一步加强两国立法机构之间友好合作，为推动两国关系高水平发展作出新的贡献。

1979年1月中吉建交以来，两国战略互信持续深化、务实合作成果丰硕，成为政治上彼此信赖的好朋友、经济上合作共赢的好伙伴。迪莱塔表示，吉中两国在政治、经济、人文等多领域开展友好合作，特别是两国立法机构合作交流不断深入。不久前，吉布提国民议会近20名青年议员受邀赴华参访，直观感受吉中合作成果，进一步激发了他们投身吉中友好合作事业的积极性。

去年10月，吉布提政府派出高级别代表，赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。迪莱塔表示，10年来，共建“一带一路”在全球范围内取得丰硕成果，“我们非常高兴看到吉中共建‘一带一路’合作不断走深走实。”他说，亚吉铁路、多哈雷多功能港、吉布提国际自贸区等一批合作项目相继建成，为当地经济社会发展注入新的动力。“在开展这些合作的初期，曾出现一些质疑的声音。但是现在我们看到，亚吉铁路改变了吉布提基础设施的面貌，多哈雷多功能港在中国朋友的帮助下也焕发生机。这些合作对于吉布提长远发展具有重大意义。”

迪莱塔表示，吉中共建“一带一路”也为吉布提改善民生发挥了重要作用，中国援建阿尔塔医院和塔朱拉医院等项目，有助于改善当地人民的卫生健康服务条件。他特别提到，在中国企业的帮助下，吉布提各类基础设施不断完善，让吉布提旧貌换新颜。

迪莱塔说，近年来，吉中两国党际交往日趋活跃，两国在青年、体育、教育等领域合作不断加强。吉布提孔子学院开班授课，吸引越来越多吉布提青年人学习中文，为两国关系发展不断夯实民意基础。随着越来越多中国企业赴吉布提开展贸易和投资，直接促进了两国民心相通。吉方愿与中方加强合作，共同将民心相通事业推向新高。

迪莱塔表示，近期，新一轮巴以冲突爆发、红海局势升温，国际社会深刻认识到世界仍不太平。作为世界大国和联合国安理会常任理事国，中国始终在国际和地区热点问题上呼吁和平，主持公道，为发展中国家仗义执言，为维护世界和平、促进共同发展发挥着重要积极作用。

(责编：王禹蘅、常红)

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