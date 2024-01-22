羌建新

近年来，世界经济遭受重创，经济全球化进程中的各种经济社会矛盾激化，由此导致逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，经济全球化步伐明显放缓，甚至出现了某种程度的去全球化、全球化分裂现象，世界进入新的动荡变革期，人类又站在了历史的十字路口。

经济全球化是生产力发展的必然要求，是世界经济增长的强大动力。以中国为代表的一些新兴经济体迅速崛起，成为经济全球化的重要推动力量，更成为全球经济增长的重要引擎。但在经济全球化高歌猛进的同时，全球范围内的发展失衡问题也日益凸显。

从国家之间的层面来看，发达经济体利用其领先的经济、科技优势和对其有利的国际经济规则、国际经济秩序，成为经济全球化的巨大受益者。以中国为代表的部分新兴经济体抓住经济全球化的机遇，积极推行对外开放，在全球产业链价值链中的位置不断攀升。许多发展中经济体尤其是低收入经济体、最不发达经济体，由于其在发展水平、经济结构等方面的“先天”不足，加之不合理的国际经济规则、国际经济秩序的影响，因而在激烈的国际市场竞争中获益相对较少，甚至被“边缘化”或被排斥在发展进程之外。

从国家内部的层面来看，在市场开放条件下，财富愈发向少数人或集团集中，形成严重的社会分配不公。经济全球化促使不同国家、不同社会群体之间调整利益格局，加剧收入鸿沟，二者相互叠加，导致近年来极端民族主义、民粹主义抬头趋势明显，令国际社会在经济全球化问题上严重撕裂，迅速崛起的新兴经济体则成为了少数国家推行去全球化、全球化分裂政策的矛头所向。

然而，世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上。推行去全球化、搞全球化分裂，只会导致一损俱损、一输俱输，甚至可能会使本已复苏艰难的世界经济陷入长期萧条的深渊。

因此，在世界经济何去何从的十字路口，为了人类更加美好的未来，人类社会的唯一正确选择是，秉持人类命运共同体理念，携起手来，共同推动经济全球化向着更好的方向发展、向着更加普惠、包容的方向发展。必须维护所有国家包括发展中国家积极参与国际竞争和国际分工、在国际竞争中推动本国在全球产业链价值链体系中位置上升的正当权利，坚决反对以“脱钩断链”、构筑“小院高墙”或推行所谓“去风险化”政策来限制发展中国家尤其是快速发展的新兴经济体的正当发展权利。同时，正视发达国家和广大发展中国家之间存在的巨大发展鸿沟。考虑发展中国家的特殊需求，坚决维护发展中国家的“特殊与差别待遇”地位，切实增加对广大发展中国家的支持，从而推动更多的发展中国家和地区融入经济全球化进程。保护那些具有严重脆弱性的低收入经济体、最不发达经济体，防止其因自身“能力不足”而被排除在经济全球化的获利范围之外，甚至成为经济全球化不利后果的被动承受者。

要推动经济全球化向着更加普惠、包容的方向发展，关键是要积极推动全球经济治理体系改革，推动建立更加公平合理的国际经济新秩序，切实推动提升广大发展中国家的代表性和发言权，真正促进各国权利平等、机会平等、规则平等。

世界潮流，浩浩荡荡。全世界人民只有携起手来，站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，推动经济全球化向着普惠、包容的方向发展，让世界各国人民共享经济全球化发展成果，经济全球化才能够行稳致远，人类才能走向更加美好的未来！

（作者是国际关系学院经济学院院长、教授）

(责编：崔译戈、常红)