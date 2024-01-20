 《山东农民画》展览在柏林中国文化中心开幕 

人民网柏林1月19日电 （记者徐馨）当地时间1月18日晚，《山东农民画》展览开幕式在德国柏林中国文化中心举办，拉开了2024年“欢乐春节”系列庆祝活动的序幕。中国驻德国大使馆文化处参赞王守涛、德国经济和气候保护部副司长盖克勒等100余位中德嘉宾出席本次活动。

柏林文化中心主任孙勤航在致辞中介绍，山东省是中心2024年的合作省份，双方将共同推出丰富多彩的文化活动，展现齐鲁大地秀美风光和源远流长的中华文明。在中国龙年春节即将来临之际，中心与山东省文化和旅游厅以及山东省文化馆合作举办本次《山东农民画》展览，希望借此让更多德国民众欣赏好客山东的壮丽风采，领略中国传统民间艺术的魅力。

开幕式现场播放了《话说中国节-春节》《发现新山东》《话说中国节-二十四节气》3部短片，展现中国春节的文化习俗、齐鲁大地上的古今更迭及“二十四节气”中蕴含的传统文化智慧。

本次展览展出30余幅山东胶南农民画作品，展出作品均以“二十四节气”为主题，运用了剪纸、绣花、年画、雕刻等中国传统民间美术表现形式。鲜明的色彩辅以自然的构图，四季变换中现代农民生活跃然纸上。展览现场还精心布置了山东文创产品宣传台，鲁班锁、折扇等引得嘉宾驻足欣赏，对设计之精巧赞不绝口。

对德国观众来说，中国农民画新颖又富有艺术冲击力，虽然文化背景不同，但能直接感受到创作者朴实热忱的感情。柏林市民穆勒表示，这是她第一次参加柏林中国文化中心的活动，本次展览绚丽的色彩、热烈的风格让她印象深刻，吸引她想去进一步解中国、了解山东。

曾在北京语言大学留学的德国观众丁纯茹告诉我们，她经常参与有关中国文化的活动，学习中文、了解中国文化已成为生活不可或缺的一部分，感受多元文化的过程很有意思。

本次《山东农民画》展览将在柏林中国文化中心展至2月28日，期间还将举办文化沙龙、元宵欢庆会等一系列活动，让更多人感受中国“年味”、共享“中国年”。

（实习生肖颖、蒋欣雨参与采访）

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