第七届进博会推介会在泰国成功举行

人民网曼谷1月19日电 （记者白元琪）第七届中国国际进口博览会推介会19日在泰国曼谷举行。本次活动由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司、泰国中华总商会共同主办，中国驻泰国使馆支持，泰国商业部国际贸易促进司、中国银行（泰国）股份有限公司协办。

泰国副总理兼商业部长顾问延勇·庞拉、中国驻泰国使馆公使吴志武、中国国际进口博览局副局长孙成海、泰国中华总商会主席林楚钦等嘉宾出席活动并致辞。80多家企业和20多家商协会参与了本次活动。

延勇表示，泰国近年来致力于发展新经济，包括数字产业、高新技术产业、绿色经济等，这些发展方向与中国的政策相一致，也与进博会提倡的商品和服务理念相契合。他相信参与进博会能够进一步拓展泰中两国的经济贸易合作，推动两国的经济社会潜力更进一步的发展和增强。

吴志武表示，中泰在电动汽车、数字经济、绿色发展等新兴领域的务实合作表现喜人。双方之间密切的政治关系以及经贸人文交流使得两国人民都受益匪浅，双方未来的合作前景十分广阔。目前，中国正加大改革创新力度，坚定不移地扩大对外开放，大力促进消费和创新，这将为中国经济注入新的生机和活力，也将为包括泰国在内的世界各国带来新的机遇。

孙成海表示，进博会的举办是中国坚定推进高水平对外开放的生动实践，让中国的大市场成为世界共享的大市场，为包括泰国在内的世界各国提供更多的商机。在过去的几年里，进博会逐渐成为中泰合作交流的重要平台。泰国已连续六年参与进博会，并在第二届进博会中担任国家展主宾国。每届进博会，泰国商业部国际贸易促进司、泰国中华总商会等机构都积极组织和推动企业参展。中国愿意与泰国共同努力，支持广大泰国企业，特别是泰国的中小企业，加速进入中国市场，收获更多的成果。

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