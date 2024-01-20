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2024“欢乐春节”活动在安卡拉举办

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刘少宾大使发表讲话。人民网记者 沈钧摄
刘少宾大使发表讲话。人民网记者 沈钧摄
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来源：人民网-国际频道  2024年01月20日13:43

人民网安卡拉1月19日电 （记者沈钧）1月19日，由中国驻土耳其使馆主办，土耳其国际安纳托利亚文化艺术基金会承办的2024年“欢乐春节”活动在土耳其安卡拉市中心阿曼达商场开幕。刘少宾大使出席开幕式并发表讲话。

刘少宾大使表示，近期召开的联合国大会将春节确定为法定假日，中国年升级为世界节，使春节成为了展示中华文化独特魅力，弘扬世界文化多样性的重要窗口。为期10天的“欢乐春节”活动也将成为促进中土文明交流互鉴、推动构建人类命运共同体的重要基石。

本届“欢乐春节”活动以“中土共同的文化元素”为主题，同广大土耳其民众共庆中国农历新年。土中友好协会、土中友好基金会、土中妇女友好协会、土中商业发展和支持协会、土耳其摄影家协会等民间友好团体，安卡拉大学汉学系、中东技术大学孔子学院、哈吉拜仁维利大学中文系等高校院系受邀参加。开幕式现场表演了弦乐四重奏《茉莉花》、中国扇子舞《万疆》、功夫茶艺、中国川剧艺术、中土服装秀等节目。现场年味浓郁、热闹非凡，共吸引了约250名土耳其观众参与了此次活动。

本届“欢乐春节”活动将于1月20日至28日每天10:30—12:30、13:30—15:30在阿曼达商场设置中国文化展台，为土耳其民众介绍中国茶、瓷器文化，体验中国剪纸、茶艺、书法等传统技艺。

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(责编：艾雯、常红)
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