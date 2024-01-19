阿拉山口、霍尔果斯口岸距中西亚、欧洲等国家和地区的中心城市运距短、运输线路成熟，是中国向西开放的重要通道。截至目前，双口岸通行的中欧班列数量已超7万列。

记者从中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司了解到，自2011年首列中欧班列——“渝新欧”班列经阿拉山口口岸出境以来，“郑新欧”“汉新欧”“蓉新欧”等中欧班列接连开通，日夜穿梭。作为中欧班列的必经区域、丝绸之路经济带核心区，新疆见证着中国和共建“一带一路”国家的互联互通。

在霍尔果斯口岸铁路准轨场内，调车机牵引列车进行编组作业。（受访单位供图）

目前，阿拉山口口岸通行班列运行线路115条，通达25个国家和地区；霍尔果斯铁路口岸通行班列运行线路80条，辐射境外18个国家、通达45个城市和地区，双口岸搭载的货物品类均超200种，包括电子配件、国产汽车等。

随着通行班列逐年增多，2020年以来，阿拉山口、霍尔果斯口岸加快实施扩能改造。霍尔果斯站场区内新增货物换装线1对，新增、延长到发线10条，班列运输组织能力提升30%以上。2023年11月16日，兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程实现双线电气化开通运营，列车运输时间压缩40分钟。

霍尔果斯口岸铁路换装场内正在进行集装箱换装作业。（受访单位供图）

为进一步确保中欧班列稳定高效运行，新疆铁路部门持续优化中欧班列运输组织流程，合理铺画班列运行图，编制班列全程时刻表，确保班列准时高效开行。

乌鲁木齐海关口岸监管处处长崔新萍说，我们设置中欧班列“绿色通道”，实时关注班列通行动态，实现班列业务随到随办，并与铁路等部门协同配合，大力实施“数字口岸”和“无纸化通关”系统项目、铁路快通等业务，提升口岸通行查验、监管效率，为与共建“一带一路”国家的贸易往来提供服务保障。（记者孙少雄）

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