人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新疆通行中欧班列超7万列

2024年01月19日09:02 | 来源：新华社
小字号

　　阿拉山口、霍尔果斯口岸距中西亚、欧洲等国家和地区的中心城市运距短、运输线路成熟，是中国向西开放的重要通道。截至目前，双口岸通行的中欧班列数量已超7万列。

　　记者从中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司了解到，自2011年首列中欧班列——“渝新欧”班列经阿拉山口口岸出境以来，“郑新欧”“汉新欧”“蓉新欧”等中欧班列接连开通，日夜穿梭。作为中欧班列的必经区域、丝绸之路经济带核心区，新疆见证着中国和共建“一带一路”国家的互联互通。

在霍尔果斯口岸铁路准轨场内，调车机牵引列车进行编组作业。（受访单位供图）

在霍尔果斯口岸铁路准轨场内，调车机牵引列车进行编组作业。（受访单位供图）

　　目前，阿拉山口口岸通行班列运行线路115条，通达25个国家和地区；霍尔果斯铁路口岸通行班列运行线路80条，辐射境外18个国家、通达45个城市和地区，双口岸搭载的货物品类均超200种，包括电子配件、国产汽车等。

　　随着通行班列逐年增多，2020年以来，阿拉山口、霍尔果斯口岸加快实施扩能改造。霍尔果斯站场区内新增货物换装线1对，新增、延长到发线10条，班列运输组织能力提升30%以上。2023年11月16日，兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线工程实现双线电气化开通运营，列车运输时间压缩40分钟。

霍尔果斯口岸铁路换装场内正在进行集装箱换装作业。（受访单位供图）

霍尔果斯口岸铁路换装场内正在进行集装箱换装作业。（受访单位供图）

　　为进一步确保中欧班列稳定高效运行，新疆铁路部门持续优化中欧班列运输组织流程，合理铺画班列运行图，编制班列全程时刻表，确保班列准时高效开行。

　　乌鲁木齐海关口岸监管处处长崔新萍说，我们设置中欧班列“绿色通道”，实时关注班列通行动态，实现班列业务随到随办，并与铁路等部门协同配合，大力实施“数字口岸”和“无纸化通关”系统项目、铁路快通等业务，提升口岸通行查验、监管效率，为与共建“一带一路”国家的贸易往来提供服务保障。（记者孙少雄）

(责编：燕勐、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部