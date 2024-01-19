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通讯｜中企承建项目助力瑙鲁经济发展

2024年01月19日08:54 | 来源：新华网
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1月18日，在瑙鲁艾沃港码头升级改造项目工地，工作人员合影。新华社记者 王申 摄

1月18日，在瑙鲁艾沃港码头升级改造项目工地，工作人员合影。新华社记者 王申 摄

　　新华社亚伦1月18日电　通讯｜中企承建项目助力瑙鲁经济发展

　　新华社记者王申　陈国龙

　　在瑙鲁岛西南部，一座现代化码头已初具规模。由中资企业承建的艾沃港码头升级改造项目，不仅为当地人带来先进技术和就业机会，还使这个太平洋岛国扩大了同外部世界的连通，推动当地经济发展。

　　作为瑙鲁的国家重点项目，艾沃港码头是中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）在瑙鲁承建的第一个国际码头，艾沃港码头升级改造项目包括港池疏浚、新建码头、海水淡化、新建集装箱堆场等。

1月18日，工作人员在瑙鲁艾沃港码头升级改造项目工地工作。新华社记者 王申 摄

1月18日，工作人员在瑙鲁艾沃港码头升级改造项目工地工作。新华社记者 王申 摄

　　2019年开工以来，新建码头、燃油管道等工程已陆续完工，结束了瑙鲁进出口货物靠海上转驳转运、油料船不能直接靠岸卸油的历史。项目预计2025年全面完工。

　　今年27岁的西尔维斯特是第一批参加项目建设的瑙鲁员工，他跟着中国工友从零学起，不仅学会了捆扎钢筋的技术，还学会了不少中文。

1月18日，工作人员在瑙鲁艾沃港码头升级改造项目工地工作。新华社记者 王申 摄

1月18日，工作人员在瑙鲁艾沃港码头升级改造项目工地工作。新华社记者 王申 摄

　　西尔维斯特告诉记者，如今他的收入是先前做家政服务员时的两倍，使他能更好地照顾家中的三个孩子。听说瑙鲁政府宣布同台湾“断交”、愿同中国复交，西尔维斯特对此感到高兴，他期待今后能与中资企业共同成长，参与更多项目建设。

　　朱伟是中国港湾瑙鲁艾沃港码头的生产经理，见证了这里5年来的发展。他说，在这个南太平洋岛国推进项目，风险挑战超乎想象。除了资源匮乏、交通不便，项目场区还有不少二战时遗留的未爆炸弹，给土方开挖、物流运输等环节带来安全隐患。此外，新冠疫情也对工程进展造成影响。

1月18日，工作人员在瑙鲁艾沃港码头升级改造项目工地工作。新华社记者 王申 摄

1月18日，工作人员在瑙鲁艾沃港码头升级改造项目工地工作。新华社记者 王申 摄

　　如今，眼看项目正一点点从蓝图成为现实，朱伟为自己过去几年来的努力感到自豪，期待着自己亲手参与的项目能为瑙鲁的经济发展作出贡献。

　　中国港湾在瑙鲁的另一个重点民生项目是光伏发电和储能系统。项目生产经理刘烨说，瑙鲁目前主要靠柴油发电，不仅成本高，还对环境造成污染。该项目建成后，将改善当地供电情况，降低发电成本。

　　朱伟说，瑙鲁的基础设施建设需要外部支持，这为中资企业带来新的机遇。他期待能通过这些实实在在的项目，把中国技术、中国标准推广到更多国家。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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