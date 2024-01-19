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日本从极限环境中发现全新RNA病毒

2024年01月19日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社东京1月18日电（记者钱铮）日本筑波大学等机构组成的研究小组日前报告说，他们在生长于高温酸性温泉的微生物中发现了新的核糖核酸（RNA）病毒基因组。这表明，在此前未发现RNA病毒的70至80摄氏度的高温环境中，也可能有RNA病毒生存，以及有可能存在区别于现有RNA病毒两个界的第三个RNA病毒界。

　　筑波大学、日本海洋研究开发机构、高知大学和创价大学日前联合发布新闻公报说，地球上有多达几十万种RNA病毒，它们多数以微生物为宿主。根据RNA病毒自我复制的酶究竟是RNA依赖性RNA聚合酶还是逆转录酶，RNA病毒可分为两个界，即正RNA病毒界和副RNA病毒界。不过，在这两个界之外还可能存在未知的RNA病毒。

　　研究小组为了调查感染各种微生物的RNA病毒的多样性，开发出了一种双链核糖核酸测序法。这种方法检测RNA病毒基因组信息的精确度高，在寻找与既有RNA病毒基因组差异程度高的新RNA病毒方面具有优势。

　　研究小组调查了日本九州地区的高温酸性温泉中生长的微生物群，在这种极限环境中发现了全新的RNA病毒基因组，并将其命名为“温泉RNA病毒”。研究人员推测其宿主是嗜热嗜酸的细菌，并且通过人工智能程序计算，得出温泉RNA病毒自我复制酶的立体结构特征介于RNA依赖性RNA聚合酶和逆转录酶之间，这表明它可能属于与现有两个界不同的第三个RNA病毒界。

　　公报说，研究小组计划今后从宿主菌株中分离和培养温泉RNA病毒，以验证它们究竟属于现有的RNA病毒界，还是新的第三界。此外，耐热性RNA依赖性RNA聚合酶将来还可能有助于RNA疫苗等RNA应用的研发。

　　本项研究成果已发表于英国《自然·微生物学》月刊。

(责编：崔越、刘洁妍)

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