姜冯安

当地时间1月16日上午，国务院总理李强在达沃斯国际会议中心出席世界经济论坛2024年年会并发表特别致辞。李强向与会者介绍，中国经济稳健前行，将持续为世界经济发展提供强大动力。中国是全球发展的重要引擎，这些年对世界经济增长贡献率一直保持在30%左右。刚刚过去的2023年中国经济总体回升向好，预计国内生产总值增长5.2%左右，高于年初确定的5%左右的预期目标。李强还强调，中国的对外开放坚定不移，将持续为世界各国分享中国机遇创造良好条件。

本届年会以“重建信任”为主题，中国同与会各方一道，加强交流沟通，增进相互了解和信任，为应对全球挑战贡献中国智慧和中国方案。

首先，为分化加剧的世界提供更多合作机会。当今世界充满不确定和不稳定性，地缘政治紧张局势加剧，全球发展进程正在遭受严重冲击。中国在国际上坚持多边主义，推动团结合作，为维护世界和平与发展作出重要贡献。共建“一带一路”倡议使亚洲、非洲、欧洲和美洲各国能够融资并建设世界一流的现代化基础设施，促进了中国和“一带一路”共建国家的可持续发展，实现双赢。

其次，积极参与新时代的全球治理体系改革。世界银行在最新发布的《全球经济展望》报告中预计2024年全球经济增长将连续第三年放缓，2020-2024年可能会是30年来全球国内生产总值(GDP)增速最慢的五年。在经济全球化进程中破解难题，需要推动新型经济全球化，增加经济发展的包容性，缩小发达国家与发展中国家,以及发达国家内部的贫富差距。中国积极参与世界贸易组织改革，秉持人类命运共同体理念，不断完善世界贸易组织改革的中国方案，维护包括广大发展中国家的合法权益。以加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，主动对接高标准国际经贸规则，推动多边和双边合作深入发展。

此外，促进全球人工智能健康有序安全发展。人工智能是人类的新前沿，得益于大数据使用的不断深化，全球人工智能技术快速发展。与此同时，人工智能技术也带来诸如侵犯数据隐私、加剧社会不平等、颠覆就业结构等复杂挑战。中国提出《全球人工智能治理倡议》，围绕人工智能发展、安全和治理三个方面系统贡献了人工智能治理的中国智慧。坚持“以人为本”理念，以增进人类共同福祉为目标，坚持“智能向善”的宗旨，在相互尊重、平等互利的原则下，积极推动在国际人工智能治理框架和标准规范领域形成广泛共识。

最后，推动应对气候变化南南合作。全球变暖形势严峻，各国共同实现《巴黎协定》目标更加紧迫。发展中国家应对气候变化能力相对较弱，且未能得到足够的能力建设支持。中国务实推动气候变化南南合作，帮助发展中国家实现公正转型。截至2023年9月，中国已与40个发展中国家签署48份气候变化南南合作谅解备忘录，开展75个减缓和适应气候变化项目，为达成“阿联酋共识”作出重要贡献。

正如世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布15日接受采访时指出，中国高规格参与此次世界经济论坛年会，释放出重要信息。听到李强总理在论坛期间就中国经济前景及中国在全球经济中的作用所发表的讲话后，他相信中国能够为恢复中国乃至世界经济增长作出重大贡献。

（作者是中国政法大学比较法学研究院助理教授）

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