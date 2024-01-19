人民网罗马1月18日电 （记者谢亚宏）贝尔格莱德消息：当地时间16日晚，塞尔维亚华人华侨社团联合迎春酒会暨商会成立大会在塞首都贝尔格莱德成功举办，塞尔维亚国民议会副议长桑德拉·博季奇、副总理兼文化部部长玛娅·戈伊科维奇、塞尔维亚政府相关领导、中国驻塞尔维亚大使李明及使馆相关领导、媒体记者、旅塞华侨、企业代表及来自塞各界友好人士参加成立大会。

出席活动嘉宾合影。主办方供图

李明在致辞中表示，中塞关系当前正处于历史高点，他感谢塞尔维亚政府一直以来为维护中国国家核心利益和支持一个中国原则所作出的努力，赞扬并肯定了广大在塞侨胞和社团在促进中塞友好，团结爱国人士中的积极和建设性作用。他表示，中国将始终站在历史正确的一边，支持塞尔维亚国家独立、主权和领土完整，驻塞尔维亚使馆将继续践行外交为民理念，希望旅塞侨胞们在积极融入当地社会的同时，不忘初心，牢记使命，成为“一带一路”的建设者和中塞铁杆友谊的践行者。

戈伊科维奇及博季奇高度肯定了中国和塞尔维亚的传统友谊，两国间的关系不断发展得益于两国领导人之间的良好关系，塞尔维亚将继续坚定支持中国维护主权和领土完整，坚定支持一个中国原则，坚定支持两国人民之间的友好交流，并热烈祝贺塞尔维亚中国经贸文旅促进会的成立，表示该会的成立将大大加强新时代下中塞两国的经济、贸易、文化、旅游方面的发展，并祝在塞的各位华侨华人新春快乐。

塞尔维亚中国经贸文旅促进会会长邹军伟感谢塞尔维亚政府及中驻塞使馆一直以来对于华侨华人的关心和帮助，在双方政府的引领下，协会将始终凝聚侨胞力量，不忘初心，薪火相传，积极打造互利共赢的平台，为持续推动中塞两国在经贸、文旅方面的合作和互学互鉴做出不懈努力。

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