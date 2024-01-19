新华社北京1月18日电 热点问答｜伊朗与周边国家为何闹僵

新华社记者陈霖

18日，巴基斯坦宣布打死多名藏身于伊朗的“恐怖分子”。此前，伊朗向叙利亚、伊拉克和巴基斯坦境内发射导弹，攻击其认定的威胁伊朗安全的目标和以色列情报机构，随后伊拉克和巴基斯坦宣布召回驻伊朗大使。伊朗与周边国家为何闹僵？未来局势是否会升级？

伊朗为何向周边多国发动袭击

伊朗一个月内两遭恐怖袭击，分别发生在克尔曼市和拉斯克县，总计造成近百人死亡。伊斯兰国和巴基斯坦“正义军”分别宣布对这两起事件负责。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社（伊通社）报道，对伊拉克库尔德自治区（库区）的袭击是为了回应本月早些时候发生在克尔曼的恐袭，也是对以色列最近暗杀伊朗和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）指挥官的回应。

伊朗伊斯兰革命卫队在一份声明中提到，伊朗摧毁了以色列情报和特勤局（摩萨德）设在库区首府埃尔比勒附近的分支机构以及当地“反伊朗恐怖组织”。

伊朗打击巴基斯坦“正义军”在巴境内的2个重要据点，被视为对拉斯克县警察局袭击事件的报复。

清华大学国际与地区研究院伊朗问题专家刘岚雨表示，伊朗采取报复行动，一方面是因为伊朗认为克尔曼袭击事件与以色列有关，另一方面也是为了平息国内舆论压力。

巴基斯坦和伊拉克有何反应

伊朗的报复行为导致巴基斯坦和伊拉克政府的强烈不满。伊拉克外交部在伊朗袭击后宣布，已召回驻伊朗大使，并召见伊朗驻伊拉克临时代办，伊拉克库区政府总理巴尔扎尼取消了与伊朗外交部长阿卜杜拉希扬在瑞士达沃斯的会晤，以抗议此次袭击。

巴基斯坦外交部在伊朗袭击后发表声明，指责伊朗无端、公然侵犯巴基斯坦主权，违反国际法以及《联合国宪章》的宗旨和原则。巴基斯坦决定召回驻伊朗大使，并决定暂停两国近期的高层访问。

巴基斯坦外交部18日发表声明说，巴当天上午对位于伊朗东南部锡斯坦-俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身处进行了一系列精准打击，打死多名“恐怖分子”。声明说，此次行动体现了“巴基斯坦捍卫国家安全免受威胁的坚定决心”。

未来局势是否会升级

事件发生后，伊朗积极与伊拉克和巴基斯坦沟通，寻求局势降温。

据伊通社报道，阿卜杜拉希扬和巴基斯坦外长吉拉尼17日就两国关系通电话时表示，伊朗对两国友好关系表示满意，强调两国官员在各领域继续合作和密切接触的重要性。重申伊朗尊重邻国巴基斯坦的主权和领土完整。

17日，伊朗最高国家安全委员会秘书艾哈迈迪安和伊拉克国家安全顾问阿拉吉在电话中讨论了两国之间“历史性和兄弟般”的关系以及旨在保护两国安全的共同努力。

刘岚雨说，现阶段关键在于伊朗是否会回应巴基斯坦的报复行动，导致局势螺旋升级。

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