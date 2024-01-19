本报记者 宦 翔 黄培昭 张梦旭 任皓宇

一列驶向埃及新行政首都方向的轻轨列车。

本报记者 沈小晓摄

埃克萨迪亚500千伏变电站项目现场。

本报记者 沈小晓摄

在阿布基尔集装箱码头项目，中方员工向埃方新入职员工（左）讲授级配碎石检测知识。

史筱迪摄

建设中的埃及新行政首都中央商务区。

艾哈迈德·戈马摄（新华社发）

阿布基尔集装箱码头项目远景。

史筱迪摄

作为首个同新中国建交的阿拉伯和非洲国家，埃及与中国是志同道合、彼此信任的好朋友，也是携手发展、共同繁荣的好伙伴。10年多来，中埃在共建“一带一路”框架内开展了卓有成效的合作，极大地改善了埃及基础设施和民众生活水平，有力促进了当地经济社会发展。

“这条铁路真真切切地改善了很多开罗人的日常出行”

清晨，“斋月十日城”市郊铁路阿德利·曼苏尔车站旅客如织、熙熙攘攘。

“斋月十日城”市郊铁路位于埃及首都开罗东部，是中埃共建“一带一路”合作标志性项目之一。据该项目总承包方中国中铁—中航国际联合体（以下简称“联合体”）工作人员介绍，该铁路是埃及第一条电气化铁路，也是非洲首条电气化轻轨铁路，一期和二期全长约70公里，沿途设12个车站，惠及500多万居民。

该铁路维保项目部总经理助理马利克·萨拉赫带领记者上车，一直坐到位于埃及新行政首都的艺术和文化城站。车厢里，乘客伊德里斯听说记者来自中国，伸出大拇指说：“中国是我们真正的朋友。”铁路建成后，他的通勤时间从两三个小时减少到30分钟，票价只要20埃镑（1美元约合30.9埃镑）。乘客艾哈迈德热情邀请记者一行合影后说：“这条铁路真真切切地改善了很多开罗人的日常出行，中国是在真正帮助埃及发展。”

“共建‘一带一路’推动了埃及的发展，给我们带来实实在在的便利，我是亲历者和见证者。”萨拉赫向记者介绍，他的日常工作是对接埃中技术人员，对轻轨列车进行日常维修、保养等。萨拉赫回忆，看到项目招聘信息时，他第一时间报了名，成为埃及第一条电气化铁路建设团队中的一员。2019年，他被派往南京铁道职业技术学院学习两年，之后又在北京市地铁运营有限公司实习一年。“这一项目是共建‘一带一路’造福埃及民众的生动实践，能够参与其中，我感到非常幸运。”萨拉赫感叹道，埃中双方建设者密切合作、优势互补，项目建设不断取得积极进展。“相信双方不断深入的合作，将为共建‘一带一路’注入新动力，埃及也将迎来更多提升基础设施水平和推动运输便利化的新机遇。”萨拉赫说。

在2022年举行的通车典礼上，埃及总统塞西、总理马德布利等埃方政要出席，塞西还到驾驶室观摩曾赴华留学的埃及司机独立驾驶列车。目前，包括萨拉赫在内，已有两期共56名埃方员工在中国完成两年学业后返回埃及，在该项目工作，成为埃及铁路运维领域的骨干。联合体不仅负责整个项目工程建设，还为项目提供两年运营监管支持和12年维保服务。“这一举措生动体现了‘授人以渔’的可贵理念。”同记者一道采访的埃及《金字塔报》记者谢里夫感慨道。

随着中埃共建“一带一路”不断走深走实，越来越多的中国装备和中国技术来到埃及，推动了当地运输和物流水平不断提升。埃及《消息报》发表评论指出，得益于中国的帮助，“斋月十日城”市郊铁路助力埃及铁路进入了电气化时代。

“希望能通过我们的工作让更多人用上电”

位于苏伊士省的埃克萨迪亚500千伏变电站项目现场，铁塔高耸，一条条高压输电导线接入变电站设备，电流通过导线时发出嗡嗡声。

“项目涵盖了埃及主输电网络的全部电压等级，通过不同电压等级的输电线路连接着新行政首都，以及该区域重要工业用户和周围城镇。”中国西电电气股份有限公司所属西安西电国际工程有限责任公司（以下简称“西电国际”）埃及分公司副总经理张鹏博说。他一边检查变电站运行情况，一边向记者介绍，自2023年3月建成投运以来，该项目保障了电网的稳定性和可靠性，缓解了区域内的用电紧张情况。变电站中的14台变压器、57个间隔的气体绝缘金属封闭开关及户外设备，均为中国企业自主研发，一些设备还实现了在埃及本土生产。

2009年，中国西电电气股份有限公司与埃及电力部所属的EGEMAC公司合资成立了西电—EGEMAC高压电气有限责任公司（以下简称“西电—EGEMAC公司”），立足埃及，面向中东和非洲市场，提供本土制造的输变电设备和成套工程服务。截至目前，西电国际、西电—EGEMAC公司已参与埃及30余座变电站工程总承包项目建设，为数十个变电站提供变压器、电抗器等输变电设备。

记者走进西电—EGEMAC公司的生产车间，看见工人们正在进行气体绝缘金属封闭开关设备组装工作。“精密仪器对生产环境要求非常严格，各个工序都要达到防尘要求，而且每个环节都需要手工操作和团队配合。”西电—EGEMAC公司副总经理李峰介绍，经过中方员工传帮带，埃方员工学会了相关技术，公司也实现属地化管理和本土化生产。

穆罕默德曾到中国参加技术培训，现担任变压器车间总装工序班班长。“看到我们生产的设备应用在一个个变电站上，感觉很自豪，希望能通过我们的工作让更多人用上电。”穆罕默德说。

“我在海外工作10年，深切感受到共建‘一带一路’给相关国家发展带来的活力。很多当地员工都因参与共建‘一带一路’改善了生活。埃及正在推进电力基础设施建设及清洁能源转型，在共建‘一带一路’合作框架下，中埃电力领域合作不断深化。”张鹏博说，“我们将努力让更多中国电力装备、技术、标准、服务在更广范围内实现共享，通过新合作项目让更多当地百姓和家庭过上好日子。我们的工作也因此更有意义。”

“互联互通既是设施联通，更是心灵相通”

早上7时，位于埃及第二大城市亚历山大以东30公里的阿布基尔港内，阿布基尔集装箱码头项目质量经理巴塞尔穿戴好个人安全防护装备，开始工作。一天中，巴塞尔大部分时间都在现场巡视监督各分部分项的施工情况。

在房建施工现场，工人们在升降机上修补外墙局部上漆；在换电站作业区，地下管网和换电站基础的混凝土浇筑工作正在进行；在海边，挖掘机、装载机、自卸车在修筑临水护岸……看着正在成型的现代化码头，巴塞尔十分感慨：“这个项目凝结着埃中建设者的汗水和友谊，是共建‘一带一路’为埃及增添发展动力的一个缩影。”

阿布基尔集装箱码头项目由中国港湾工程有限责任公司（以下简称“中国港湾”）承建，整体工程由疏浚吹填、码头、护岸、道路、堆场、水电管网、房建以及相关配套设施组成。项目已完成的600米码头岸线已正式开港运营。目前，该项目正在进行二期节点施工。

“阿布基尔集装箱码头全面开港运营后，货物年吞吐量可达200万标准集装箱，将有力促进亚历山大海运和贸易发展，带动相关产业链持续发展。”中国港湾埃及公司负责人段坤表示。

“为最大程度利用埃及本土丰富的设备及人力资源，给当地提供更多的就业机会，我们在抓好质量的前提下通过施工工艺的革新，因地制宜提出港池干开挖工艺，将传统的水上疏浚改为陆上干开挖。”项目生产经理张亮介绍，“施工过程中，中方通过工艺创新和科学合理的工序调整，将专业性较强的水上作业变为常规的陆上作业。在陆地上，埃及的属地化资源就有了施展空间，施工安全风险、施工难度、造价成本均更低，项目实施进度比计划提前5个月，实现了相互成就、合作共赢的良好局面。”

埃方高度重视这一项目。亚历山大省省长谢里夫表示，中企在亚历山大及周边地区开展的高质量项目，给当地人民带来了实实在在的福祉。埃方愿加强与中方交流，借鉴中国先进的港口建设和运营经验。

“成就感”和“归属感”，是巴塞尔频频提到的两个词。阿布基尔集装箱码头项目有中方管理人员与劳务外包人员约150人，外籍员工约1500人。巴塞尔于2018年进入公司，在中方同事帮助下很快从质检员成长为质量经理。“上学时我就盼望用专业知识为埃及发展贡献力量。这几年看着图纸上的方案计划逐渐变为现实，这就是梦想成真的感觉。”巴塞尔说。

“我真切体会到，互联互通既是设施联通，更是心灵相通。”段坤表示，“我们将扎实做好项目建设，同时根据埃方基础设施发展需要，充分发挥自身经验和优势，持续与埃方深化合作，打造更多‘硬联通’‘软联通’‘心联通’的标志性成果，为中埃携手发展、共同繁荣贡献力量。”

（史筱迪、张亮对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2024年01月19日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)